A Obiettivo Salute il viaggio nella Breast Unit degli Spedali Civili

La prevenzione, la diagnosi, la chirurgia, le terapie sempre più personalizzate e la ricerca, ma soprattutto un percorso nel quale la donna non è mai sola. È questo il filo conduttore della puntata di Obiettivo Salute, in onda questa sera alle 20.30 in diretta su Teletutto, dedicata al tumore della mammella. In studio, insieme a Daniela Affinita, ci saranno Rebecca Pedersini, responsabile della Breast Unit degli Spedali Civili di Brescia, le chirurghe Anna Bianchi e Marzia Belloni. Con loro si parlerà di prevenzione e di quanto sia importante non rimandare i controlli, ma anche di come sia cambiato negli anni il modo di affrontare una diagnosi di tumore al seno.
Per raccontare questo percorso, la redazione di Obiettivo Salute è entrata negli Spedali Civili, gli inviati Alessia Tagliabue e Matteo Berta, insieme a Daniela Affinita, hanno incontrato le diverse figure professionali che, all'interno della Breast Unit, accompagnano la paziente nelle diverse fasi: dalla diagnosi alla definizione del percorso terapeutico, dalla presa in carico all'intervento chirurgico, fino alla radioterapia, alle terapie farmacologiche e alla ricerca. Un percorso che permette di mostrare concretamente cosa significhi oggi parlare di multidisciplinarietà. Dietro una diagnosi di tumore della mammella non c'è infatti un solo medico, ma un'équipe di professionisti che mette insieme competenze diverse per costruire il percorso più adatto alla singola donna.
Si partirà dalla prevenzione e dagli strumenti oggi disponibili, con un approfondimento sulla mammografia e sull'importanza di personalizzare i controlli sulla base della storia della paziente. Si parlerà poi di familiarità e predisposizione genetica e del ruolo della consulenza genetica nell'interpretazione dei risultati. Dopo la diagnosi, una delle domande più importanti è: cosa succede adesso? È qui che entra in gioco anche la figura della case manager, fondamentale per aiutare la paziente a orientarsi tra esami, visite e specialisti e per garantire continuità al percorso di cura. Ampio spazio sarà quindi dedicato alla chirurgia, on esiste un unico intervento per il tumore della mammella: la scelta tra chirurgia conservativa e mastectomia dipende dalle caratteristiche della malattia e della singola paziente.
Si parlerà anche di linfonodo sentinella e della necessità di coniugare la radicalità oncologica con una sempre maggiore attenzione alla conservazione dell'anatomia e dell'immagine corporea. Ma la cura non finisce in sala operatoria, a puntata affronterà anche il ruolo della radioterapia, delle nuove terapie farmacologiche, dei trattamenti mirati e dell'immunoterapia, spiegando quanto oggi sia importante conoscere le caratteristiche biologiche del tumore per scegliere il trattamento più adatto.
E poi la ricerca, con le sperimentazioni cliniche e il ruolo degli study coordinator: perché partecipare a uno studio significa anche contribuire a costruire le cure di domani e non è necessariamente una possibilità riservata alle pazienti che non hanno più alternative terapeutiche. A completare il racconto ci sarà anche la voce di Anna Beltrami, paziente e volontaria, che porterà in trasmissione il punto di vista di chi quel percorso lo ha vissuto sulla propria pelle.
Una puntata, dunque, che vuole andare oltre la semplice parola «prevenzione» per raccontare tutto il viaggio della donna: dal primo controllo alla diagnosi, dalla scelta della cura alla vita dopo la malattia. Con una consapevolezza: oggi affrontare un tumore della mammella significa sempre più parlare di percorsi personalizzati, competenze che si incontrano e una squadra che lavora insieme intorno alla paziente. Durante la trasmissione sarà possibile intervenire da casa: WhattsApp 3668322742, numero verde 800.293120