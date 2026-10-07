A Obiettivo Salute il viaggio nella Breast Unit degli Spedali Civili

Appuntamento questa sera alle 20.30 in diretta su Teletutto. In studio, insieme a Daniela Affinita, ci saranno Rebecca Pedersini, responsabile della Breast Unit degli Spedali Civili di Brescia e le chirurghe Anna Bianchi e Marzia Belloni

07 ottobre 2026 3 ' di lettura