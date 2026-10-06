Casa, tra mutuo e protezione

Comprare casa continua a essere uno dei passaggi più importanti nella vita di una famiglia. Non significa soltanto scegliere una zona, una metratura o il numero delle stanze. Significa soprattutto decidere come finanziare l’acquisto, per quanto tempo impegnarsi e con quale formula affrontare una spesa destinata ad accompagnare il bilancio familiare per molti anni. È da qui che parte la proposta di BCC Agrobresciano, che mette al centro Mutuo Casa a tasso fisso, surroga e protezione dell’abitazione.
Negli ultimi anni il tema dei tassi è tornato al centro dell’attenzione. Dopo una fase segnata da forti rialzi, oggi chi vuole acquistare casa guarda con interesse soprattutto al tasso fisso, perché offre un vantaggio immediato: conoscere fin dall’inizio l’importo della rata e mantenerlo invariato per tutta la durata del finanziamento. In altre parole, una maggiore certezza nella programmazione delle spese familiari.
BCC Agrobresciano propone Mutuo Casa *, destinato all’acquisto di immobili a uso residenziale in classe energetica B o superiore, con tasso fisso e durata fino a 20 anni. Il TAN è del 2,80% e il TAEG del 3,30%. Due sigle molto comuni, ma non sempre altrettanto chiare. Il TAN è il tasso annuo applicato al capitale preso in prestito; il TAEG, invece, rappresenta il costo complessivo del finanziamento espresso in percentuale annua, comprendendo anche le principali spese collegate, tra cui ad esempio la polizza per la protezione della casa.
Accanto ai nuovi mutui, negli ultimi anni è cresciuto anche il ricorso alla surroga. È un’opzione che interessa soprattutto chi ha acceso un finanziamento tra il 2022 e il 2023, quando i tassi erano particolarmente elevati. La surroga permette di trasferire il proprio mutuo da una banca a un’altra mantenendo il debito residuo e cercando condizioni più adatte alla propria situazione. BCC Agrobresciano propone per la Surroga **, per immobili a uso residenziale e per una durata massima di 20 anni, un TAN del 2,9% e un TAEG del 3,3%.
Per i titolari di mutui o surroghe, BCC Agrobresciano propone, inoltre, Mutuo al Sicuro 3.0 *** che può essere abbinato ai finanziamenti, garantendo la presenza di tutti i presidi necessari. La polizza CPI facoltativa è pensata per tutelare i clienti, persone fisiche o giuridiche, in caso di eventi gravi come invalidità totale permanente da infortunio o malattia pari o superiore al 60% e ancora decesso causato da infortunio o malattia. Sono previste anche possibili ulteriori coperture assicurative legate allo stato lavorativo.
Il tema della casa, però, non si ferma al finanziamento. Una volta acquistato un immobile entra in gioco anche la necessità di proteggerlo. Ed è qui che emerge un problema molto italiano: il cosiddetto «protection gap», letteralmente divario di protezione. Dietro una definizione inglese apparentemente tecnica c’è in realtà un concetto semplice: molti rischi ai quali famiglie, abitazioni e patrimoni sono esposti non sono coperti da assicurazione.
L’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, segnala da tempo che in Italia la diffusione delle coperture contro i rischi non obbligatori resta più bassa rispetto a molti altri Paesi avanzati. Il dato diventa ancora più significativo quando si parla di abitazioni. L’Italia è esposta a terremoti, alluvioni, frane ed eventi atmosferici, ma la quota di case protette contro le calamità naturali resta ancora limitata. Per anni molti cittadini hanno fatto affidamento soprattutto sull’intervento pubblico dopo un’emergenza. Un sistema che interviene quando il danno è già avvenuto e che oggi viene sempre più affiancato dalla necessità di una protezione preventiva.
Alla base di questa situazione c’è anche un problema di conoscenza. L’alfabetizzazione assicurativa degli italiani resta infatti bassa. Termini come premio, franchigia e massimale vengono spesso utilizzati senza essere davvero compresi. Il premio è la somma pagata per ottenere una copertura; la franchigia è la parte del danno che resta a carico dell’assicurato; il massimale è la cifra massima che la compagnia può riconoscere in caso di sinistro. Per questo diventa importante rafforzare l’educazione economico-finanziaria, soprattutto a partire dalle nuove generazioni, per favorire scelte più consapevoli e contribuire allo sviluppo sociale.
È su tale terreno che si inserisce l’impegno di BCC Agrobresciano nell’educazione finanziaria. La Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano porta avanti da anni l’attività nelle scuole in collaborazione con FEduF, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, e con Fondazione Tertio Millennio. L’obiettivo è creare maggiore consapevolezza sui temi del denaro, del risparmio, delle scelte economiche e della protezione finanziaria a partire dai più giovani. Una parte importante di questi percorsi riguarda anche la parità di genere. L’idea di fondo è che l’uguaglianza passi anche dalla capacità di conoscere e gestire in autonomia le proprie risorse economiche. Parlare di economia di rispetto significa quindi aiutare soprattutto le nuove generazioni a capire meglio il valore delle scelte finanziarie quotidiane, superando stereotipi e differenze che ancora oggi incidono sull’autonomia personale.
L’educazione finanziaria si inserisce così in un impegno più ampio di BCC Agrobresciano verso il territorio. Non soltanto credito, quindi, ma attenzione e sostegno alla crescita economica, sociale e culturale delle comunità in cui la Banca opera. Un sostegno che coinvolge famiglie, imprese, scuole, associazioni e iniziative locali, con l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo del territorio in una prospettiva più ampia. Servizi e prodotti si inseriscono così nella visione di una Banca di relazione che vuole essere un riferimento solido per la propria comunità e per il territorio in cui opera.
Sul fronte della protezione dell’abitazione, BCC Agrobresciano propone anche Casa Protetta ****, rivolta a persone fisiche e giuridiche proprietarie, mutuatarie o locatarie di immobili residenziali, con esclusione delle affittanze brevi. La copertura presenta un ampio spettro e tutela in caso di danni da incendio e altri conseguenti ai beni, come danni a prodotti alimentari in frigoriferi e congelatori, e ancora danni d’acqua, tubi interrati, eventi atmosferici, ma anche danni da furto e rapina e agli impianti fotovoltaici e annessi, solo per citare alcuni casi. In particolare, si prevedono sconti in caso di edifici residenziali in classe energetica A1, A2, A3, A4 e B, per incentivare uno sviluppo sempre più sostenibile.
Mutuo, surroga, assicurazione ed educazione finanziaria finiscono così per essere parti dello stesso percorso. Perché comprare casa significa certamente affrontare una spesa importante, ma anche imparare a gestire e proteggere nel tempo uno dei patrimoni più rilevanti per una famiglia. Ed è proprio su questa capacità di scegliere con maggiore consapevolezza che BCC Agrobresciano costruisce la propria proposta.
Per maggiori informazioni: www.agrobresciano.it
* MUTUO CASA
Il mutuo è destinato a persone fisiche per l’acquisto di immobile ad uso residenziale in classe energetica B o superiore, per durate massime di 20 anni. L’importo del finanziamento non potrà superare l'80% del minore tra il valore dell'immobile accertato dal perito e il prezzo d'acquisto del bene e sarà garantito da ipoteca. Ai fini della concessione del finanziamento la parte mutuataria, l'eventuale parte datrice di ipoteca ed i loro aventi causa, sono obbligati ad assicurare ed a mantenere assicurati per un valore non inferiore a quello di stima della banca, contro i danni derivanti da incendio scoppio e caduta del fulmine, gli immobili assoggettati ad ipoteca per tutta la durata del contratto di mutuo. Offerta valida fino al 31/12/2026 salvo chiusura anticipata. L’accettazione del finanziamento è subordinata alla valutazione da parte della Banca del merito creditizio del richiedente.
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua ed è calcolato, nel seguente esempio rappresentativo, come mutuo ipotecario di € 170.000,00 a 20 anni a tasso fisso, TAN 2,800%, TAEG 3,300% comprensivo di: sp. istruttoria pratica € 765,00, sp. perizia € 250,00 iva esclusa, assicurazione abitazione € 337,17 (ipotesi di costo annuo stimato per prezzi medi rappresentativi dell'esempio e con polizza distribuita da BCC Assicurazioni SpA, il cliente è libero di scegliere la polizza sul mercato), sp. incasso rata € 3,00 imposta sostitutiva € 425,00, tassa ipo. € 35,00 nr. rate 240, rata mensile € 929,12, importo totale del credito € 170.000,00 importo totale dovuto € 231.207,20.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Per le condizioni contrattuali ed economiche e maggiori dettagli sui requisiti minimi della polizza assicurativa obbligatoria far riferimento alle “Informazioni Generali sul Credito Immobiliare ai Consumatori” disponibili presso le Filiali e sul sito internet della Banca (www.agrobresciano.it) alla sezione trasparenza bancaria, il “Prospetto Informativo Europeo Standardizzato” verrà consegnato al cliente consumatore in Filiale prima che questi sia vincolato da un contratto di credito. Per maggiori informazioni relative alla polizza il cliente può far riferimento ai Set Informativi disponibili presso le Filiali e sul sito internet della Banca e della Compagnia (www.bccassicurazioni.com).
** SURROGA
Il mutuo è destinato a persone fisiche per la surroga (Mutuo Fondiario e MCD con Surrogazione ai sensi dell’art. 120-quater del Dlgs. n. 385 del 1° settembre 1993, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 7/2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2007 nonché degli art. 38 ss. del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) di finanziamento destinato all’acquisto di immobile ad uso residenziale per durata massima di 20 anni. L’importo del finanziamento non potrà superare l'80% del valore dell'immobile accertato dal perito e sarà garantito da ipoteca su immobili. Ai fini della concessione del finanziamento la parte mutuataria, l'eventuale parte datrice di ipoteca ed i loro aventi causa, sono obbligati ad assicurare ed a mantenere assicurati per un valore non inferiore a quello di stima della banca, contro i danni derivanti da incendio scoppio e caduta del fulmine, gli immobili assoggettati ad ipoteca per tutta la durata del contratto di mutuo. Offerta valida dal 01/07/2026 al 31/12/2026. L’accettazione del finanziamento è subordinata alla valutazione da parte della banca del merito creditizio del richiedente.
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua ed è calcolato, nel seguente esempio rappresentativo, come mutuo ipotecario di € 170.000,00 a 20 anni a tasso fisso, TAN 2,900%, TAEG 3,282% comprensivo di: sp. istruttoria pratica e sp. perizia non previste per surroga, assicurazione abitazione € 337,17 (ipotesi di costo annuo stimato per prezzi medi rappresentativi dell'esempio e con polizza distribuita da Bcc Assicurazioni SpA, il cliente ha il diritto di mantenere la polizza già in essere o sceglierne un’altra sul mercato), sp. incasso rata € 0,00, imposta sostitutiva già assolta, tassa ipo. a carico banca, nr. rate 240, rata mensile € 934,56, importo totale del credito € 170.000,00, importo totale dovuto € 231.037,80.
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Per le condizioni contrattuali ed economiche e maggiori dettagli sui requisiti minimi della polizza assicurativa obbligatoria far riferimento alle “Informazioni Generali sul Credito Immobiliare ai Consumatori” disponibili presso le Filiali e sul sito internet della Banca (www.agrobresciano.it) alla sezione trasparenza bancaria, il “Prospetto Informativo Europeo Standardizzato” verrà consegnato al cliente consumatore in Filiale prima che questi sia vincolato da un contratto di credito. Per maggiori informazioni relative alla polizza il cliente può far riferimento ai Set Informativi disponibili presso le Filiali e sul sito internet della Banca e della Compagnia (www.bccassicurazioni.com).
*** MUTUO AL SICURO 3.0
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Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile su www.bccassicurazioni.com e presso gli sportelli delle Banche di Credito Cooperativo che aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
**** CASA PROTETTA
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