Come stanno i nostri polmoni? Quali sono i segnali da non sottovalutare e, soprattutto, quali strumenti abbiamo oggi per individuare precocemente le malattie respiratorie e affrontare il tumore del polmone? Sono alcune delle domande al centro della puntata di «Obiettivo Salute», in onda questa sera alle 20.30 su Teletutto. Un appuntamento dedicato alla salute dei polmoni, alla prevenzione, alla diagnosi e alle possibilità terapeutiche offerte oggi dalla medicina.
Gli esperti
In studio, con Daniela Affinita, ci saranno tre specialisti degli Spedali Civili di Brescia: il dottor Mauro Benvenuti, direttore della Chirurgia Toracica, il dottor Paolo Borghetti, per la Radioterapia, e la dottoressa Michela Bezzi, direttrice della Pneumologia degli Spedali Civili di Brescia e referente della Lung Unit.
La puntata accompagnerà i telespettatori in un percorso che parte dalla prevenzione, si parlerà dei principali fattori di rischio, a cominciare dal fumo, ma anche dell'importanza di riconoscere eventuali campanelli d'allarme e di non sottovalutare sintomi persistenti. Spazio anche allo screening: oggi, grazie a strumenti diagnostici sempre più sofisticati, è possibile individuare alcune lesioni polmonari in fase iniziale, anche prima della comparsa dei sintomi. Ma per chi è indicato un controllo e quali esami possono fare la differenza?
Con gli specialisti entreremo poi nel mondo della diagnosi, parlando anche di broncoscopia: a cosa serve, come si svolge e quali informazioni può fornire e una volta individuata una lesione, come si arriva a definire il percorso di cura più adatto? La chirurgia toracica e la radioterapia saranno al centro di un approfondimento sulle possibilità di trattamento oggi disponibili. Si parlerà di interventi sempre più mirati e, quando possibile, mininvasivi, ma anche di radioterapia di precisione, delle tecniche più innovative e dei casi in cui può rappresentare un'alternativa alla chirurgia o integrarsi con altri trattamenti. Un tema importante sarà quello della Lung Unit, il gruppo multidisciplinare che mette in rete competenze diverse per valutare ogni singolo caso e individuare il percorso terapeutico più appropriato. Perché nella cura del tumore del polmone la collaborazione tra pneumologi, chirurghi toracici, radioterapisti e gli altri professionisti coinvolti è fondamentale.
Ad arricchire la puntata ci saranno anche le interviste e i servizi realizzati sul campo da Alessia Tagliabue e Massimo Grandi, per raccogliere ulteriori testimonianze e approfondimenti.
Come intervenire
Anche questa sera sarà protagonista la partecipazione del pubblico, durante la diretta sarà possibile inviare domande e messaggi agli specialisti in studio: WhatsApp 366 8322742, numero verde 800 293120.