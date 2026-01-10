Da Nozza a Desenzano, continuano i lavori per Case e Ospedali di comunità

Le Case di comunità di Leno e Nozza di Vestone sono operative da tempo. Così come gli Ospedali di comunità di Leno e Prevalle. Nel territorio di Asst Garda vanno completati i lavori delle Case di comunità di Desenzano, Montichiari, Verolanuova, Gargnano e Gavardo e dell’Ospedale di comunità di Nozza.

Tempi rispettati

Il direttore sociosanitario Paolo Schiavini assicura che tutto verrà eseguito «nel rispetto dei tempi, come da obiettivo Pnrr». È fuori dal Pnrr, ma è stato concepito su modello delle Case di comunità, anche il centro sociosanitario di Cunettone di Salò i cui lavori verranno conclusi entro giugno. L’operazione, in questo caso, è frutto di un accordo tra Comune, Asst e Regione.

In parallelo all’esecuzione dei vari cantieri, la Asst ha attivato in altre sedi alcuni dei servizi delle Case di Comunità. «La risposta della cittadinanza è stata positiva – commenta il direttore sociosanitario –. Ovviamente è presto per fare bilanci: la messa a terra della riforma è un work in progress che necessita di un cambio di mentalità. I risultati si vedranno nel tempo».

Intanto ricordiamo che l’Ospedale di comunità di Prevalle è attivo in una sede temporanea ed è destinato a essere trasferito a Lonato. A maggio è stato chiuso per consentire al personale di Asst (e in particolare agli infermieri) di fare le ferie. È stato riaperto dopo l’estate.