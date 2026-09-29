Torna «Missione benessere»: sport, prevenzione e corretta alimentazione

Promuovere la cultura del benessere partendo dai più giovani, attraverso sport, alimentazione, prevenzione e formazione. È questo l’obiettivo di «Missione benessere», il progetto nato lo scorso anno per iniziativa di Italmark e pronto a crescere ulteriormente in occasione del 60° anniversario dell’azienda. La seconda edizione è stata presentata nella Sala Libretti del nostro giornale con la direttrice artistica di radio Bresciasette e Telettutto, Maddalena Damini.
Obiettivi
«L’idea è affiancare i giovani nella costruzione di sani stili di vita e di una corretta alimentazione - ha spiegato Mauro Odolini, manager della sostenibilità Gruppo Italmark - . Un progetto che quest’anno amplia il proprio raggio d’azione, continuando ad avvalersi del contributo di esperti e coinvolgendo non soltanto i ragazzi, ma anche le figure adulte che li accompagnano nella loro crescita: genitori, docenti e tecnici sportivi».
Un progetto importante considerando che non tutte le società sportive, soprattutto quelle più piccole, hanno la possibilità economica di accedere a percorsi di questo tipo. «Missione benessere» vuole mettere a disposizione del territorio strumenti e competenze, trasformando il sostegno allo sport in un’occasione più ampia di educazione e prevenzione.
Tra i partner del progetto c’è la Fondazione Umberto Veronesi, con Anna Guatri che ha ricordato l’importanza di «preservare fin da piccoli il proprio capitale di salute». La prevenzione, infatti, passa anche dalle abitudini quotidiane.
Prevenzione
In Italia si registrano ogni anno oltre 390mila nuove diagnosi di tumore e, secondo i dati ricordati durante la presentazione, circa il 40% potrebbe essere evitato attraverso la prevenzione e la modifica di alcuni fattori di rischio. Il messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni è quindi molto concreto: niente fumo, cinque porzioni di frutta e verdura al giorno e almeno 30 minuti di attività fisica quotidiana. Abitudini semplici, ma che possono incidere sulla salute nel lungo periodo.
Il progetto punta a trasformare le informazioni in comportamenti: «Lo sport permette di creare relazioni autentiche – ha spiegato Cristina Pezzi, pedagogista e presidente Asd Insieme verso la meta – e l’attività fisica può diventare uno strumento educativo capace di coinvolgere i bambini e favorire l’apprendimento».
La novità di quest’anno sarà inoltre il focus sul «piatto sano», declinato sia per il pranzo sia per la cena, accompagnato da materiale formativo e didattico pensato per rendere i contenuti più facilmente fruibili dai ragazzi.