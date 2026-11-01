Meningite: dai sintomi al vaccino, tutto quello che c’è da sapere

Nel Bresciano i dati più recenti indicano un numero contenuto di casi di meningite, fino a cinque all’anno, prevalentemente causati dal meningococco di gruppo B. La copertura vaccinale contro il meningococco Acwy nei nuovi nati supera il 90%, quella contro il meningococco B si attesta poco sotto il 90%. Livelli di adesione buoni, anche se resta l’obiettivo di migliorare ulteriormente la copertura vaccinale. Ma quali sono i sintomi della malattia, come si trasmette e quali strumenti abbiamo per prevenirla? Ne parliamo con Roberto Stellini, infettivologo consulente delle cliniche bresciane del Gruppo San Donato.
Dottor Stellini, quali sono i sintomi della meningite?
I sintomi più comuni sono febbre, vomito, forte mal di testa, rigidità del collo e alterazione dello stato di coscienza. In casi molto rari possono insorgere complicanze fatali, con forme fulminanti, soprattutto da meningococco, che nel giro di poche ore possono provocare gravi alterazioni della coagulazione.
Come viene diagnosticata?
La diagnosi si basa sul sospetto clinico e viene confermata attraverso la puntura lombare, chiamata anche rachicentesi, che permette di analizzare il liquido cerebrospinale.
Come si cura?
Le forme batteriche richiedono un trattamento tempestivo con antibiotici. Anche per alcune forme virali possono essere indicati farmaci antivirali, a seconda del virus responsabile.
La meningite è sempre contagiosa?
No, non tutte le forme sono contagiose. Tra quelle trasmissibili ci sono la meningite meningococcica e quella da Haemophilus influenzae. Il contagio avviene attraverso le secrezioni respiratorie, soprattutto in caso di contatto stretto e prolungato. Per la malattia meningococcica il periodo di incubazione varia da due a dieci giorni. In presenza di una forma contagiosa, sospetta o accertata, può essere necessaria una profilassi antibiotica per i contatti stretti, individuati dalle autorità sanitarie. Consiste nella somministrazione di antibiotici specifici per un tempo che va da uno a 4 giorni.
Quanto è importante la vaccinazione?
È uno strumento di prevenzione efficace e sicuro.