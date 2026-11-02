Dalle macchie alle cicatrici: come si usa il laser in dermatologia

Ne parla la dottoressa Sereni, dell’Istituto clinico San Rocco: «Oggi disponiamo di strumenti preziosi sia per curare diverse patologie cutanee sia per migliorare la qualità e l'aspetto della pelle». Ecco vantaggi e rischi dei trattamenti disponibili