Come tornare in forma dopo le feste (senza diete drastiche)

Sul web si trovano continuamente consigli ed indicazioni su come riprendersi dai pasti più abbondanti delle feste, e anche su come tornare in forma dopo un periodo sicuramente più impegnativo del solito (dal punto di vista alimentare).

Sicuramente, tra le indicazioni più sensate, troviamo di far maggiore attenzione all’idratazione, bevendo acqua a sufficienza ed aiutandosi anche con tisane, di reintrodurre frutta e verdura fresche e di stagione, ricche di fibre, vitamine, minerali ed antiossidanti, di limitare zuccheri e grassi saturi e di tornare a fare attività fisica, con passeggiate e sport: il tutto con moderazione, senza sensi di colpa e riprendendo le sane abitudini alimentari. Quindi cosa fare davvero?

Come tornare in forma dopo le feste

Festività natalizie e abbondanza culinaria sono spesso sinonimi: dolci tradizionali, cenoni, brindisi con amici e parenti. Questi momenti possono effettivamente portare a qualche cambiamento sulla bilancia: ma attenzione, non siamo solo un numero e tornare in forma dopo le feste non significa intraprendere diete drastiche o privazioni eccessive.

È importante idratarsi e privilegiare frutta e verdura

Perché sì, se ci pesiamo dopo qualche pasto abbondante e diverso dal solito potremmo vedere qualche kg in più, ma non è sicuramente un kg di massa grassa. È infatti scientificamente impossibile accumulare una quantità significativa di grasso corporeo in pochi giorni, perché per «ingrassare» è in realtà necessario un surplus calorico consistente e prolungato nel tempo, mentre gli aumenti di peso rapidi (come quelli post feste) sono quasi sempre dovuti a ritenzione idrica, carico di glicogeno (ovvero di carboidrati immagazzinati nel corpo) e anche all’aumento di sale.

Il vero tessuto adiposo si accumula lentamente, con surplus calorico ripetuto nelle settimane, se non addirittura nei mesi. Il nostro corpo non è capace di convertire in modo istantaneo le calorie in grasso, ma gestisce il surplus in modo graduale. Questo significa che i cambiamenti che vedi sulla bilancia non sono vera massa grassa, ma cambiamenti fisiologici e soprattutto temporanei. E se questi cambiamenti sono fisiologici, non è assolutamente necessario ricorrere a diete drastiche o privazioni.

Cosa fare davvero dopo le festività

Non vanno eliminati i carboidrati, il corpo ha bisogno di tempo per adattarsi

Non siamo un numero, non siamo solo il peso che vediamo sulla bilancia. E se abbiamo già detto che non servono diete drastiche per tornare in forma, è comunque importante decidere di apportare un approccio equilibrato e sostenibile per favorire il nostro benessere complessivo e sì, che ci faccia anche sentire più leggeri e sgonfi.

Per riprendere a vederti e sentirti al meglio, per prima cosa riparti. E riparti gradualmente: dopo momenti di eccesso, bisogna evitare di cedere alla tentazione di eliminare. Non vanno eliminati i carboidrati, non vanno ridotte le calorie, il corpo ha bisogno di tempo per adattarsi: inizia a piccoli passi, togliendo ad esempio lo zucchero dove puoi (come dal caffè), e riduci gi alimenti processati per privilegiare invece frutta e verdura e cibi ricchi di nutrienti veri.

Come seconda regola, bevi ed idratati: non solo per aiutare il contrasto alla ritenzione idrica, ma perché l’idratazione è importantissima per un corpo in salute sempre, non solo dopo le feste.

Come terza indicazione, scegli di tornare ad una dieta equilibrata. Il vero segreto per restare in forma (e non solo per tornarci) è proprio questo: prendersi cura della propria dieta tutto l’anno, consumando tutti gli alimenti nelle giuste dosi e frequenze.

Non dimenticarti di riposare, ma anche di svolgere regolare attività fisica: scegli uno sport che ti piaccia e cerca la costanza, migliora non solo l’utilizzo delle calorie, ma anche il benessere mentale. E soprattutto cerca di essere gentile. Con gli altri, ma anche con te stesso.

È normale sentirsi appesantiti o più gonfi dopo le festività, ma questo non significa doversi sentire in colpa. Il benessere a lungo termine è molto più importante di una soluzione rapida. Un passo alla volta, un giorno alla volta, un morso alla volta.