Dalla laurea ai primi passi nel mondo del lavoro, il cammino di un giovane dentista è spesso accompagnato da domande a cui non è facile trovare risposta. Dubbi e incertezze che alcuni odontoiatri bresciani hanno vissuto in prima persona e che oggi vogliono aiutare i colleghi a superare.
Come è nata
È nata così, all’interno della Commissione Albo Odontoiatri (Cao) dell’Ordine dei Medici di Brescia, una Commissione dedicata ai giovani professionisti, con l’obiettivo di accompagnarli al post-laurea e sostenerli anche negli anni successivi. Un punto di riferimento a cui rivolgersi per trovare ascolto, orientamento e risposte concrete alle difficoltà della professione. Come spiega il presidente della Cao, Gianmario Fusari, la nuova commissione conta una quindicina di odontoiatri, equamente divisi tra donne e uomini, «segno che la professione è sempre più femminile». Altrettanto equilibrata la provenienza universitaria: metà si è laureata a Brescia, l’altra metà in diversi atenei italiani ed esteri. Una varietà di percorsi ed esperienze che rappresenta un valore aggiunto per il confronto.
A coordinare il gruppo è Chiara Cioffi, consigliera dell’Ordine, che insieme ai colleghi Alberto Garatti e Jacopo Libretti racconta come l’iniziativa sia nata «dal bisogno di offrire ai giovani un punto di riferimento per non sentirsi smarriti».
Quali progetti
Gli obiettivi sono favorire l’aggregazione, incoraggiare la partecipazione e accompagnare la crescita professionale. «Le realtà monoprofessionali sono sempre meno diffuse, mentre cresce l’esigenza di creare studi associati o subentrare a colleghi più anziani – osservano i tre odontoiatri –. Fare gruppo può essere utile anche in questa prospettiva».
Due, in particolare, i progetti sui quali la Commissione giovani è già al lavoro. Il primo è la realizzazione di un vademecum per l’avvio della professione, uno strumento pratico che aiuti i neolaureati a orientarsi anche tra gli adempimenti burocratici. Il secondo riguarda la costituzione di gruppi di studio nei quali giovani odontoiatri e clinici esperti possano confrontarsi su temi specifici, a cominciare dall’odontoiatria restaurativa e dall’endodonzia. «L’idea è di offrire la possibilità di presentare casi clinici, condividere esperienze e sottoporre agli esperti situazioni sulle quali si hanno dubbi, per trovare insieme possibili soluzioni».
Tra i progetti della Commissione giovani c’è anche l’organizzazione di incontri formativi che diano spazio a giovani odontoiatri bresciani già apprezzati fuori provincia, offrendo loro l’occasione di farsi conoscere anche sul territorio d’origine.