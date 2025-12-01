Ex guardia medica: televisite e ricette a distanza con la centrale Unica

Il servizio parte giovedì 4 dicembre in Valcamonica, poi nel 2026 toccherà ad Asst Franciacorta

3 ' di lettura

Un medico al telefono - © www.giornaledibrescia.it

Niente più uscite serali (e attese) all’ambulatorio per disturbi improvvisi: basterà mettersi in contatto con il medico, spiegare i sintomi, e – se le condizioni fisiche lo permettono – la visita avverrà a distanza. La svolta sta per arrivare anche nel Bresciano: consentirà di riservare l’intervento diretto ai casi che effettivamente lo richiedono, snellendo il sistema e avvicinando le cure al paziente. A cambiare volto – prima in Valcamonica, poi nel territorio di Asst Franciacorta e in futuro