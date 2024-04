Ricette sul cellulare: il servizio regionale è attivabile anche nei prossimi giorni

Code in farmacia e sito internet regionale bloccato per un sovraccarico di accessi. La necessità di confermare o meno - entro domani, martedì 30 aprile - l’interesse a ricevere il numero di ricetta elettronica (Nre) sul proprio cellulare sta mandando in tilt il sistema.

La voce di Federfarma

La presidente provinciale di Federfarma Clara Mottinelli tranquillizza i bresciani: «Chi non darà l’ok entro il 30 aprile da quel giorno smetterà di ricevere dalla Regione il Nre via mail o sms, ma nulla gli vieta di attivare il servizio successivamente. Se quindi una persona non ha urgenza, potrà dare l’ok anche nei prossimi giorni. È ciò che consigliamo alla luce del fatto che il sito internet della Regione è in sovraccarico e sta andando a intermittenza».

Con il Nre - ricordiamo - ci si può recare in farmacia per l’acquisto di farmaci: mostrando tessera sanitaria e questo codice il farmacista può aprire la ricetta elettronica.