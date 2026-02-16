Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessere

Come scegliere la carne: origine e qualità fanno la differenza

Federica Federici Signori, biologa nutrizionista
Origine, allevamento, aspetto e filiera: ecco cosa controllare quando si compra, per fare una scelta più sana, sostenibile e consapevole
Scegliere carne di qualità è importante per il benessere fisico e ambientale
Scegliere carne di qualità è importante per il benessere fisico e ambientale
AA

Parliamo di carne, un alimento tanto amato ma anche tanto discusso. E che non va demonizzato: nessun alimento è buono o cattivo, e la carne è una fonte importante di proteine nobili e di nutrienti come il ferro.

Fare scelte consapevoli

Le evidenze scientifiche ci dicono che non va eliminata, ma è bene imparare a sceglierne di qualità (privilegiando il consumo di carni bianche a dispetto di quella rossa, da consumare circa 1 volta a settimana). Perché è la qualità che fa la differenza: e bisogna imparare a distinguere la carne rossa processata, non processata, e di qualità.

Ecco come scegliere la carne con consapevolezza
Ecco come scegliere la carne con consapevolezza

Scegliere la carne non significa solo decidere quale taglio comprare o quanto spendere. Significa fare una scelta consapevole, con un impatto sulla nostra salute. Ecco quindi cosa guardare davvero quando acquistiamo la carne, andando oltre etichette vaghe e falsi miti.

Origine della carne

Il primo elemento da controllare è l’origine della carne. Possiamo controllare il Paese di nascita dell’animale, il Paese di allevamento e anche quello di macellazione. Più queste informazioni coincidono, meglio è, perché la carne proveniente da filiere produttive corte o allevamenti locali è spesso più fresca, meno stressata dal trasporto e ovviamente più tracciabile.

Ma soprattutto acquistare da produttori locali significa anche sostenere aziende e allevatori che conoscono i propri animali, e sono spesso più trasparenti ed attenti.

Tipo di allevamento

Siamo tutti informati sulla «carta d’identità» delle uova, ma è possibile fare un ragionamento analogo anche per la carne. Sono le diciture in etichetta che possono fare la differenza. Se possibile, meglio scegliere allevamento estensivo o semi estensivo, animali allevati a terra o al pascolo e alimentati in modo naturale.

Meglio prediligere carne proveniente da allevamenti di piccole e medie dimensioni
Meglio prediligere carne proveniente da allevamenti di piccole e medie dimensioni

Sarebbe da limitare carne da allevamenti intensivi o da animali tenuti in spazi ridotti. Come capire se stiamo scegliendo queste tipologie di carne? Cerchiamo di affidarci ad allevamenti di piccole e medie dimensioni, magari del territorio, perché spesso sono meno intensivi per natura.

Colore e aspetto della carne

Anche se sembra strano, la carne «bella» non è quella fucsia perfetta. Non è quella con colori sempre sgargianti o brillanti. Per quanto riguarda il bovino, la carne deve avere un colore rosso naturale, né troppo scuro né di un colore brillante (che sembra finto o artificiale).

Per il pollo, il colore deve essere rosa chiaro, uniforme (e meglio senza troppe striature). Attenzione anche all’aspetto del grasso: deve essere chiaro, compatto, non tendente al giallo e non troppo acceso. Ovviamente la sua presenza però dipende anche dal taglio di carne che stiamo comprando (alcuni ne presenteranno meno o più naturalmente).

La carne di pollo deve avere un colore rosaceo e uniforme
La carne di pollo deve avere un colore rosaceo e uniforme

Se la carne è visivamente troppo lucida, con un colore «sgargiante» dobbiamo cercare di essere critici: questa colorazione potrebbe indicare ossidazione, trattamenti o lunga conservazione. Quando invece la carne viene macellata e venduta in tempi brevi, ha spesso un aspetto più autentico, meno da «vaschetta» da supermercato.

L’importanza dell’odore

Un buon macellaio o produttore non ha problemi a farti avvicinare la carne, a mostrartela e perché no, anche a lasciare che tu senta l’odore.

La freschezza si riconosce così: quanto spesso capita di comprare carne e poi, una volta tolta dalla busta, sentire quell’odore fastidioso, quasi rancido? Una buona carne ha un odore neutro, al massimo leggermente ferroso, e non un odore dolciastro o troppo pungente.

Taglio della carne

Imparare a usare anche i tagli meno nobili è una scelta intelligente. Sono spesso i più sottovalutati, ma anche i più saporiti, nutrienti e sostenibili (e si, spesso anche i più economici). Richiedono solo il giusto tipo di cottura.

I tagli di carne meno nobili sono i più saporiti ed economici
I tagli di carne meno nobili sono i più saporiti ed economici

Qualche consiglio? Per il bovino il reale, per brasati e stracotti, o il cappello del prete, ideale per bolliti e spezzatini. Per il pollame, si può variare dal petto con cosce e sovraccosce, ma anche con ali, ideali al forno o per brodi. Per coniglio e tacchino si può optare per fusi e cosce, da cuocere stufati o in umido, o anche per la spalla (di coniglio), che richiede una cottura lenta.

Consumo consapevole

Mangiare carne meno frequentemente ma di maggior qualità è una scelta vincente per la salute, per il territorio e anche per l’ambiente. Imparare a sceglierla ben allevata significa dare valore al cibo che mangiamo, senza demonizzarlo e abusarne.

È importante avere un buon controllo di quello che scegliamo e mangiamo, e spesso basterebbe farci una domanda in più: «da dove arriva questa carne?». Scegliere bene la carne non è complicato, ma richiede sicuramente attenzione e consapevolezza.

Guardare l’origine, il tipo di allevamento e la freschezza ci aiuta a mangiare meglio e, allo stesso tempo, a sostenere chi lavora con rispetto per gli animali e per il territorio. La qualità non è un lusso: è una scelta. E grazie alla consapevolezza, possiamo essere liberi di scegliere.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
educazione alimentarecarnenutrizione
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Leggi anche

Salute e benessere
La sera è meglio mangiare leggero? Ecco cosa sapere
Federica Federici Signori, biologa nutrizionista
Salute e benessere
Perché saltare i pasti rallenta il metabolismo
Federica Federici Signori, biologa nutrizionista
Salute e benessere
Cosa sono i cibi ultra-processati e quanto dovremmo preoccuparci?
Federica Federici Signori, biologa nutrizionista

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario