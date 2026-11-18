C’è chi la considera un difetto e chi, invece, ne fa un tratto distintivo, persino un motivo di fascino. La «erre moscia» non passa inosservata e spesso rende inconfondibile una voce. Ma da cosa dipende? È ereditaria o si impara ascoltando mamma e papà? Ne abbiamo parlato con Cristina Bertoli, logopedista di Fondazione Poliambulanza.
Dottoressa Bertoli, cosa si intende per «erre moscia»?
Il rotacismo, o erre moscia, è un modo diverso di articolare il fonema «R» rispetto a quello previsto dalla lingua italiana. Normalmente questo suono si produce facendo vibrare la punta della lingua contro gli alveoli, la zona del palato subito dietro i denti superiori. Nella cosiddetta «erre moscia», invece, la vibrazione può avvenire in un altro punto della bocca oppure mancare ed essere sostituita da un movimento differente. È una caratteristica personale, non necessariamente un disturbo.
Le capita di incontrare persone che vogliono liberarsene?
Sì, ci sono persone che chiedono di correggere la propria pronuncia. Ma è importante chiarire che non c’è nulla di male ad avere la erre moscia. È una particolarità che può tranquillamente essere mantenuta. La scelta di modificarla è personale.
Chi decide di correggerla deve farlo da bambino oppure non è mai troppo tardi?
Non c’è un’età limite. Si può intervenire da bambini, da adolescenti e anche da adulti.
E quanto tempo serve per imparare a pronunciare la «R» correttamente?
Dipende dalla persona. Non esiste un numero prestabilito di sedute. Mi è capitato, per esempio, di seguire persone particolarmente motivate, che svolgevano gli esercizi ogni giorno e che in poche sedute sono riuscite a pronunciare correttamente la «R». Risultati eccezionali, che però non rappresentano la regola: per usare la nuova «R» in modo spontaneo, in ogni situazione, serve in genere più tempo. La motivazione e la costanza nell’esercizio fanno la differenza.
È sempre possibile ottenere questo risultato?
Prima di iniziare un percorso logopedico bisogna valutare diversi aspetti. Anzitutto la capacità di distinguere i suoni attraverso l’udito, perché per riprodurre correttamente un fonema è importante saperne riconoscere le caratteristiche. Poi osserviamo come si muove la lingua, se la persona riesce a controllarne le diverse parti, il tono muscolare, la sensibilità della bocca e la consapevolezza dei movimenti necessari per produrre il suono. Nei bambini verifichiamo anche la presenza di abitudini orali viziate, come l’uso prolungato del ciuccio o il succhiamento del dito, che vanno superate prima di procedere. Infine controlliamo se esistono particolari condizioni anatomiche che possono ostacolare la pronuncia.
Quali caratteristiche anatomiche possono influire?
Per esempio il palato ogivale, cioè un palato particolarmente stretto e alto. Oppure un frenulo linguale troppo corto. Il frenulo è quella piega di tessuto che collega la parte inferiore della lingua al pavimento della bocca. Se è troppo corto può limitarne i movimenti, rendendo più difficile sollevare la punta della lingua e produrre la vibrazione necessaria. In alcuni casi, dopo un’adeguata valutazione, può essere indicato un intervento chirurgico sul frenulo, che viene eseguito anche in ambito odontoiatrico.
La erre moscia può essere ereditaria? Se un genitore ce l’ha, è più probabile che anche il figlio la sviluppi?
Bisogna distinguere le caratteristiche anatomiche dalle abitudini di pronuncia. Un bambino può ereditare da un genitore una particolare conformazione del frenulo linguale e, in questo caso, può esserci una componente genetica. Ma spesso entra in gioco anche l’imitazione. I bambini imparano a parlare ascoltando le persone che li circondano. Se mamma o papà hanno la R moscia è possibile che anche loro la pronuncino così.
Quando parliamo di erre moscia pensiamo subito alla pronuncia francese. Ma esistono forme diverse?
Sì, e non sono tutte uguali.Una delle più conosciute è la fricativa uvulare, la cosiddetta erre alla francese. In questo caso la parte posteriore della lingua si avvicina all’ugola e l’aria passa attraverso uno spazio stretto: non si produce una vera vibrazione, ma un rumore di frizione continuo. C’è poi la vibrante uvulare, in cui la vibrazione avviene, ma è l’ugola a vibrare, anziché la punta della lingua contro gli alveoli.
E le altre varianti?
C’è la monovibrante alveolare, in cui la punta della lingua dà un solo colpo invece di vibrare più volte. Questo è un suono presente nella lingua spagnola. Un’altra è l’approssimante alveolare, la «R» tipica dell’inglese, in cui la punta della lingua si avvicina agli alveoli senza toccarli e il flusso d’aria è continuo. Infine esiste una pronuncia in cui la «R» assomiglia quasi a una «V»: è la cosiddetta approssimante labiodentale, prodotta avvicinando il labbro inferiore ai denti superiori.
Ma come si insegna a una lingua, abituata da sempre a muoversi in un certo modo, a produrre un suono diverso?
Il lavoro del logopedista consiste nell’aiutare la persona a riconoscere e controllare i movimenti necessari per avviare la vibrazione della punta della lingua. Si lavora quindi sulla consapevolezza del movimento e sulla capacità di riprodurlo, fino a imparare a utilizzare il nuovo suono.