Brescia traccia il modello: «Non c’è futuro senza prevenzione»

Il ministro Schillaci ha aperto il congresso in Poliambulanza con un impegno: «Più personale e stipendi migliori in Sanità». Ha parlato anche delle Case di Comunità: «Non sono scatole vuote. Ecco perché ho fortemente voluto all’interno i medici di famiglia»