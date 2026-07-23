Schillaci a Brescia: «Più personale e stipendi migliori in sanità»

L’ha detto il ministro durante il congresso sulla prevenzione in corso oggi e domani in Poliambulanza: «L’integrazione tra gli ospedali e i territori è la vera sfida. Le Case di comunità non sono scatole vuote, lo faremo capire ai cittadini»

Barbara Bertocchi Giornalista 23 luglio 2026 5 ' di lettura