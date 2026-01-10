Case di comunità, la telemedicina è realtà per i pazienti cronici

Inaugurate le Case di comunità di Ponte di Legno, Berzo Inferiore, Cedegolo e Ossimo, alla Asst Valcamonica non resta che concludere le sedi di Breno, Darfo ed Edolo. «Le completeremo entro fine marzo – assicura il direttore generale Corrado Scolari –. Verrà invece realizzata dopo la Casa di comunità di Pisogne, concepita fuori dal Pnrr. I servizi, ad ogni modo, sono già stati avviati ovunque». Da completare ci sono anche i due Ospedali di comunità di Esine ed Edolo.

Vantaggi

Il direttore generale sottolinea il contributo che le Case di comunità stanno offrendo alla Valle: «Ci consentono di razionalizzare l’offerta territoriale, ora collocata in spazi adeguati e connessa in rete con altri servizi, penso al Terzo settore e ai Servizi sociali».

L’intervento, prosegue Scolari, sta portando anche a un potenziamento degli organici: «Le assunzioni sono in corso e tra gli operatori riscontro entusiasmo nel lavorare in strutture nuove e con ruoli rinnovati». Le Cdc, inoltre, permettono un maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale: «Ci permettono di integrarli più efficacemente nella rete e di fare un ampio uso della telemedicina».

Velocità

Un esempio? «I medici di famiglia, a turno, ricevono i loro pazienti con malattie croniche nelle Cdc ed eseguono loro un esame, come l’elettrocardiogramma, in collegamento con lo specialista che dall’ospedale redige il referto e lo carica sul Fascicolo sanitario elettronico del paziente. Così riusciamo a eliminare numerosi passaggi: l’impegnativa, la prenotazione della visita specialistica, l’esecuzione della stessa... E in dieci minuti o poco più si fa tutto. Nelle Cdc, inoltre i medici di famiglia partecipano anche agli incontri di valutazione multiprofessionale relativi ai loro pazienti. Incontri che coinvolgono anche gli assistenti sociali».