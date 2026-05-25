Badanti, sostegno irrinunciabile ma piuttosto costoso

Non tutti entrano in Rsa. C’è chi resta fuori perché le liste d’attesa sono lunghe, chi perché la retta è troppo pesante, chi perché la famiglia preferisce tenere il proprio caro a casa il più possibile. E poi c’è chi, semplicemente, non è ancora pronto a lasciare le proprie abitudini, il proprio quartiere. È qui che entra in gioco l’assistenza domiciliare, affidata nella maggior parte dei casi alle badanti.