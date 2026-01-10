Asst Franciacorta, sprint per i cantieri degli Ospedali di comunità

Una corsa sul rettilineo finale, con l’auspicio che non si presentino intoppi. Così il direttore sociosanitario di Asst Franciacorta Andrea Ghedi descrive la fase che le Case di comunità stanno vivendo con la scadenza di fine marzo, imposta dal Pnrr, ormai alle porte: «Quasi tutti i servizi sono stati avviati in sedi alternative: ora è rush finale per i cantieri».

A Chiari

Nel dettaglio la Cdc di Chiari «è per metà già accessibile. L’altra metà ci verrà consegnata nelle prossime settimane».

Leggi anche Cosa sono e che servizi offrono le Case di comunità

La Cdc si trova nella centralissima piazza Martiri della Libertà, davanti al municipio. Un prima parte dei nuovi locali è stata aperta a novembre e dispone di servizi che vanno dall’Ufficio di scelta e revoca del medico di famiglia agli ambulatori infermieristico, di stomaterapia e per lesioni difficili, ma eroga anche attività a domicilio. In particolare nel 2025 sono ripartite le attività di UcpDom (Cure palliative domiciliari).

Leggi anche Case di comunità, la telemedicina è realtà per i pazienti cronici

Gli altri cantieri da completare in meno di tre mesi si trovano a Iseo, Marone, Barbariga (dove la Casa di comunità sarà pronta a febbraio), Orzinuovi e Palazzolo.

Gli Ospedali di comunità

In questi ultimi due paesi la Asst ha costruito anche due Ospedali di comunità. Per definizione rappresentano un ponte tra casa e ospedale e mirano a rispondere ai bisogni di pazienti con patologie acute minori che non necessitano di ricovero in ospedale e di pazienti con patologie croniche che si sono riacutizzate.

Leggi anche A che punto sono le Case di comunità nel Bresciano

Avranno 20 posti letto ciascuno, potranno accogliere pazienti per un massimo di 30 giorni e garantiranno assistenza di base e infermieristica h 24. Quello di Orzinuovi per il momento è attivo in via Crispi, presso l’ospedale esistente con 20 posti letto.

La sede definitiva è in fase di completamento nell’ex stadio, vicino alla nuova Cdc. Quello di Palazzolo ha invece preso forma a Mura, così come la Cdc. In ogni caso i lavori termineranno a marzo.