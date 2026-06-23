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Trump, Meloni e il botta-e-risposta plateale: chi ha ragione?

I due leader politici si stanno scontrando verbalmente da giorni, accendendo un nuovo fronte politico e diplomatico: qui puoi dire la tua
Donald Trump e Giorgia Meloni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Donald Trump e Giorgia Meloni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Negli ultimi giorni il confronto tra Donald Trump e Giorgia Meloni ha acceso un nuovo fronte politico e diplomatico, tra accuse e repliche pubbliche, in un botta e risposta molto plateale. Da una parte le dichiarazioni del presidente americano su presunti attriti nei rapporti con l’Italia e sul ruolo del governo nelle strategie internazionali; dall’altra la linea della premier, che usa toni più pacati cercando di tenere il punto e difendere il Paese da accuse secondo lei infondate.

Nello specifico, Trump ha lanciato diversi attacchi pubblici contro la premier italiana, sostenendo che l’Italia «si sarebbe comportata male» e accusandola di non aver sostenuto le iniziative militari e strategiche americane, in particolare sul dossier Iran e sull’uso delle basi italiane. In alcuni interventi ha anche sostenuto che Meloni avrebbe chiesto supporto politico e che il rapporto tra i due sarebbe cambiato dopo un presunto mancato allineamento dell’Italia alle richieste statunitensi.

Meloni ha scelto una linea più prudente, evitando lo scontro diretto (ma sottolineando l’insensatezza degli attacchi) e ribadendo che le tensioni non devono compromettere i rapporti tra Italia e Stati Uniti. Ha inoltre difeso la posizione italiana, respingendo le ricostruzioni personali diffuse da Trump e sottolineando la necessità di mantenere saldo il quadro atlantico e diplomatico. La frattura è quindi soprattutto politica e diplomatica. Ma chi ha ragione, tra i due? Qui puoi dire la tua.

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