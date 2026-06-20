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Trump attacca ancora Meloni: «Vuole tornare mia amica? No grazie»

Il presidente Usa: «La sua popolarità in calo perché ha voltato le spalle agli Usa in Iran»
Donald Trump e Giorgia Meloni quando i loro rapporti erano ancora buoni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Donald Trump e Giorgia Meloni quando i loro rapporti erano ancora buoni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La premier Giorgia Meloni «dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie». Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, tornando ad attaccare Meloni.

«Mi ha chiesto ripetutamente di farsi una foto con me durante il vertice del G7 in Francia. La sua popolarità in Italia è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti – un Paese che ama e protegge davvero l'Italia – rifiutandosi di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare armi nucleari (cosa che, peraltro, ha fatto anche la Nato!)».

«Non ci ha nemmeno concesso di utilizzare le piste di atterraggio o di decollo italiane, causando un notevole disagio logistico, nonostante gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno alla difesa dell'Italia e degli altri "cosiddetti” alleati della Nato. Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, lei vuole tornare a essere amica», ha osservato Trump.

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Donald TrumpGiorgia MeloniattaccoIran
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