Roncadelle: per il centrodestra la candidata sindaca è Paola Sempio

Il centrodestra svela le sue carte (la sua carta principale) per la sfida amministrativa che porterà al rinnovo del sindaco di Roncadelle; si voterà il 24 e il 25 maggio. E se il sindaco uscente Roberto Groppelli, nei giorni scorsi, ha annunciato la sua candidatura per tentare il bis, ecco che ieri si è scoperto chi lo sfiderà: sarà Paola Sempio, sostenuta da una coalizione composta da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, e rappresentata della società civile.

Il programma

Sempio, 52 anni, vive a Roncadelle dal 2001. Sposata e madre di due figli, è geometra e lavora da molti anni come impiegata in azienda. Attualmente ricopre il ruolo di consigliere comunale di opposizione.

«La mia candidatura nasce dal lavoro maturato in questi anni in consiglio comunale e dal rapporto diretto con molti cittadini – spiega Sempio –. Ho deciso di mettermi a disposizione della comunità con spirito di servizio, per offrire a Roncadelle un’alternativa amministrativa seria, concreta e aperta al dialogo».

Il progetto amministrativo della candidata del centrodestra si fonda su alcuni principi chiave: trasparenza nelle scelte amministrative, attenzione al territorio e ai servizi e un rapporto costante con i cittadini. «Credo in un’amministrazione vicina alle persone, capace di ascoltare e di assumere decisioni chiare e responsabili – aggiunge la candidata –. I cittadini hanno il diritto di sapere come vengono prese le decisioni che riguardano il paese e di essere coinvolti nel futuro della comunità. Tra le priorità della nostra lista ci sono la cura del territorio, la qualità dei servizi e il tema della sicurezza». E ancora: «Il futuro di Roncadelle deve essere costruito insieme – conclude Sempio – valorizzando competenze, energie e senso di comunità e non lasciando Roncadelle senza progettualità e in un contesto di preoccupazione per la sicurezza cittadina».

Per ora è stato svelato soltanto il nome della candidata, le forze che la sostengono precisano che «la lista del centrodestra è attualmente in fase di costruzione e vedrà la presenza di esponenti dei partiti della coalizione e di rappresentanti della società civile».

Nel tempo

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Visto il poco tempo che manca alle urne, e vista la storia politica del paese, è molto facile immaginare che non ci saranno altri candidati, e che la corsa sarà quindi esclusivamente a due. Cinque anni fa, per la prima volta da decenni, il centrodestra con la candidata Elisa Regosa si avvicinò alla possibile vittoria, senza però (appunto) fare il colpaccio.

Il centrosinistra governa ininterrottamente il paese dai primi anni Settanta: dal 1973 al 1992 Renato Tobanelli (Pci), dal 1992 al 2005 Giovanni Ragni (pure lui Pci), poi dieci anni Michele Orlando, quindi Damiano Spada per cinque e altrettanti per Roberto Groppelli. Vedremo a maggio come procederà la storia. f. alb.