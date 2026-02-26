Elezioni comunali, a Roncadelle Groppelli tenta il bis

Manca sempre meno alle elezioni amministrative e, in vista del voto del 24 e 25 maggio, schieramenti e programmi iniziano progressivamente a prendere forma. Nella nostra provincia sono dieci i Comuni chiamati alle urne: circa 65mila elettori che dovranno decidere del futuro delle proprie comunità.

Tra questi c’è anche Roncadelle, dove il quadro politico è ancora in fase di definizione. Una certezza però c’è già: l’attuale sindaco Roberto Groppelli, alla guida della lista civica di centrosinistra Uniti per Roncadelle, ha deciso di ricandidarsi per un secondo mandato. «Credo che l’esperienza amministrativa vissuta in questi anni sia stata positiva e meriti di essere portata avanti: abbiamo lavorato per rendere il nostro paese più moderno, inclusivo e attento alle esigenze di tutti – sottolinea Groppelli –. Molto è stato fatto, ma tanto si può ancora migliorare. Per questo ho scelto di rimettermi in gioco, con la consapevolezza maturata in questi cinque anni di governo».

I progetti

La continuità, dunque, è uno dei cardini della proposta. Il nome della lista resterà lo stesso e parte della squadra è pronta a proseguire il percorso avviato. «Alcuni assessori mi hanno già confermato la disponibilità a continuare questa esperienza – spiega il sindaco –. È importante garantire stabilità ai cittadini, pur aprendoci a nuovi ingressi che possano portare energie e idee fresche».

Parallelamente prende forma anche il programma elettorale, che l’Amministrazione uscente intende costruire coinvolgendo direttamente la cittadinanza. Domenica, al parco Cono ottico di via Giorgio Amendola, sarà allestito un banchetto informativo: attraverso un volantino con QR code si potrà accedere a un questionario online per valutare il lavoro svolto e avanzare proposte per il futuro. «Vogliamo capire cosa ha funzionato e dove possiamo fare meglio – aggiunge Groppelli –. Giovedì 12 marzo, alle 20.45 in sala civica, presenteremo gli esiti del sondaggio in un momento di confronto pubblico».

Alcune linee guida, tuttavia, sono già definite. Grande attenzione sarà riservata alle opere pubbliche, a partire dalla Tangenzialina, collegamento alternativo alla Sp 235 che dovrebbe contribuire ad alleggerire il traffico su via Martiri della Libertà. In agenda anche la riqualificazione del centro Paolo VI, destinato a diventare residenza per anziani, oltre al miglioramento delle strutture sportive e dell’asilo comunale.

Non mancherà infine l’attenzione al verde pubblico insieme alla manutenzione ordinaria del territorio: l’obiettivo, in sintesi, è quello di consolidare e rafforzare i servizi esistenti, proseguendo nel solco tracciato in questi anni e mantenendo un dialogo costante con i cittadini.