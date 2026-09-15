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Spaccio al parco Tarello: nascosto sotto il ponte il bazar della droga

Arrestato un 28enne di origini gambiane che aveva addosso hashish, cocaina e denaro ritenuto frutto dello spaccio
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Un controllo della Locale al Tarello
Un controllo della Locale al Tarello

Si nascondeva sotto uno dei ponticelli che danno accesso al parco Tarello il pusher che aveva allestito un piccolo bazar della droga. Quando gli agenti della Locale lo hanno individuato e controllato infatti gli hanno trovato addosso circa 120 grammi di hashish, 20 di cocaina e denaro per quasi 500 euro ritenuto frutto dello spaccio.

Il controllo

In manette è così finito un 28enne di origini gambiane, senza fissa dimora e in Italia come richiedente protezione internazionale. Gli agenti, durante un servizio specifico di prevenzione del degrado al parco Tarello, lo hanno notato sotto il ponticello dell’ingresso Sud e si sono avvicinati per controllarlo. Lui, viste le divise, ha provato a salire su una bici e fuggire, ma non ha fatto molta strada ed è stato bloccato.

Nel processo per direttissima che si è tenuto in tribunale il suo arresto è stato convalidato e per lui disposto il divieto di dimora nel territorio del Comune di Brescia.  

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