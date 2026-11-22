La Cop31 di Antalya, in Turchia, si conclude con un fallimento. La conferenza dell'Onu sul clima non produce nessun documento politico, nessun nuovo impegno da parte degli Stati contro la crisi climatica. Solo documenti tecnici sul funzionamento degli organismi delle Nazioni Unite in materia di clima. Per una mega-conferenza, che in due settimane ha portato ad Antalya 90mila persone da tutto il mondo, è praticamente nulla.
Braccio di ferro
A far fallire la conferenza è stato il braccio di ferro fra l'Unione europea da una parte e i paesi arabi e la Russia dall'altra, sull'inserimento nel documento finale di un impegno all'abbandono dei combustibili fossili. L'Europa lo voleva a tutti i costi, arabi e russi non lo volevamo assolutamente. In mancanza degli Stati Uniti, che Donald Trump ha ritirato dall'Accordo di Parigi (e quindi dalle Cop), la Ue ha dimostrato di non avere la forza di imporsi.
Certo, l'Europa ha avuto il coraggio di rovesciare il tavolo e non firmare il documento politico finale, la Cover Decision, quando ha visto che non avrebbe contenuto nessuna menzione all'uscita dai combustibili fossili. L'ultima mediazione del presidente turco, Murat Kurum, aveva inserito nel documento un riferimento alle conclusioni della Cop28 di Dubai del 2023, che contenevano un impegno generico all'abbandono graduale dei fossili. Ma per la delegazione europea, guidata dal commissario all'Ambiente, Wopke Hoekstra, era troppo poco. Gli europei non tolleravano neppure i target vincolanti di cattura e stoccaggio del carbonio (Ccs), imposti dai paesi petroliferi. Una tecnologia che per il Vecchio Continente è solo un modo per mantenere le fonti fossili. Così gli europei non hanno firmato, e il documento finale, che richiede l'unanimità, non è stato approvato.
Posizioni
«L'Unione europea esprime profonda delusione. Non sosterremo una decisione che non tiene conto delle evidenze scientifiche», ha detto il ministro irlandese Darragh O'Brien a nome dell'Ue. Sulla posizione di Bruxelles si sono allineati i Paesi meno sviluppati e quelli insulari, i più colpiti dal riscaldamento globale provocato dalle fonti fossili. E poi i Paesi europei più avanzati, come Regno Unito e Norvegia, e il combattivo Panama.
Ma sull'altro versante, c'erano le potenze petrolifere del mondo arabo, guidate dall'Arabia Saudita, e la Russia. E c'erano anche l'India, che usa ancora tanto carbone, e il Gruppo Africano, dove ci sono molti stati petroliferi. La Cina è rimasta in disparte. Non ha sabotato i negoziati climatici, visto che ha grossi problemi di emissioni e grossi interessi nella green economy (auto elettriche e pannelli solari). Ma è stata ben attenta a non prendere impegni vincolanti. La sua posizione è la stessa a tutte le Cop: mi impegno sulle politiche climatiche, ma a modo mio, senza vincoli esterni.
La doppia presidenza turco-australiana ha complicato le cose, rendendo tutto il negoziato più farraginoso e confuso. Ma in mancanza di una leadership politica forte, anche il presidente turco Murat Kurum e il capo negoziatore australiano Chris Bowen hanno potuto fare poco. Senza un ruolo guida degli Stati Uniti, e con una Cina in seconda fila, lo scontro fra Ue e paesi petroliferi ha portato alla rottura del negoziato e al fallimento della conferenza.
Proposta affossata
Il flop della Cover Decision sul tema dei combustibili fossili ha affossato anche la proposta di bandiera della presidenza turca, l'impegno a elettrificare il 35% dei consumi energetici al 2035. La proposta aveva raccolto le adesioni di un'ottantina di paesi, fra i quali quelli europei e la Cina, ma è affondata con tutto il documento politico.
Delusione anche in Italia, con il mondo ambientale che non mostra sorpresa («la politica doveva fare di più», sostiene Enrico Giovannini di Asvis) e con le opposizioni pronte a chiedere chiarimenti sulla posizione del governo. «Hanno vinto i petrodollari», ha commentato Angelo Bonelli di Avs. «Il governo era altrove - ha commentato l'ex ministro Sergio Costa (M5s) - Chiederemo al governo di venire a riferire in Parlamento sulla posizione che l'Italia ha tenuto in questi giorni». «IL governo spieghi la posizione dell'Italia», aggiunge Ernesto Ruffini di Più Uno. «Meglio nessun accordo che un accordo contro il clima», afferma Annalisa Corrado (Pd). Nessun commento invece dalla maggioranza.