La Casa Bianca su X dopo la sconfitta: «Non andiamo da nessuna parte»

La pesante sconfitta alle elezioni di metà mandato apre una fase di riflessione nel Partito repubblicano americano, mentre Donald Trump prova a guardare ai prossimi due anni di presidenza senza escludere una collaborazione con i democratici. La perdita del controllo del Congresso, passato saldamente nelle mani dell’opposizione sia alla Camera sia al Senato, viene ricondotta dallo stesso presidente e da diversi suoi alleati soprattutto alle conseguenze della guerra in Iran e all’aumento del costo della vita.
La Casa Bianca, intanto, ostenta tranquillità. «Non andiamo da nessuna parte. Bloccatevi, patrioti. Abbiamo appena iniziato», si legge in un post pubblicato su X, mentre i leader repubblicani di tutto il Paese cercano di analizzare le ragioni della pesante battuta d’arresto elettorale.
We aren't going anywhere. We play for the United States of America. 🦅 Lock in, patriots. We've only just begun. https://t.co/3M5GMWf2iQ— The White House (@WhiteHouse) November 5, 2026
Tra i fattori che avrebbero maggiormente penalizzato il Grand Old Party c’è il rincaro dei prezzi della benzina, uno degli effetti più pesanti del conflitto in Iran per i consumatori americani. L’aumento dei costi ha alimentato la frustrazione degli elettori, in un contesto già segnato dal crescente costo della vita.
All’indomani del voto, Trump ha comunque mostrato fiducia nella possibilità di lavorare con il nuovo Congresso a maggioranza democratica. In una breve conversazione telefonica con la Cnbc, il presidente ha dichiarato di poter collaborare con l’opposizione su «molte più questioni di quanto si pensi», esprimendo ottimismo sugli ultimi due anni del suo mandato.