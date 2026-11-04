Midterm Usa, il rigetto di Trump apre una nuova fase per l’America

La vittoria dei democratici va al di là di tutte le previsioni. Nel prossimo biennio, godranno di maggioranze ampissime sia alla Camera sia al Senato e vedranno inoltre consolidata la loro forza a livello statale, dove controllano un numero crescente di Governatorati e di assemblee legislative. Gli elettori premiano la loro capacità di rinnovarsi e di presentare candidature giovani e competenti. Più di tutto, però, sanzionano Trump e i repubblicani.
Ne rigettano il disegno autoritario, fondato sull’estremo accentramento dei poteri nelle mani dell’esecutivo, sull’uso sistematico della violenza e sui numerosi sfregi alla costituzione. Ne puniscono la corruzione e i tanti conflitti d’interesse. Ne espongono le mancate promesse, su tutte quelle di non lanciare nuove guerre inutili o d’impegnarsi per ridurre il costo della vita e difendere il ceto medio.
È un chiaro rigetto di Trump, quello rappresentato da questo voto. Di Trump e di un trumpismo che, senza il Presidente sulla scheda elettorale, perde credibilità e appeal.
Ora si apre una fase complessa, nella quale allo scontro politico se ne aggiungerà uno istituzionale, tra Esecutivo e Legislativo, Presidenza e Congresso. Con un Presidente azzoppato e in scadenza naturale, di presidenza e di vita politica. Con un partito democratico che dovrà preservare una disciplina non facile né scontata, a maggior ragione con questi numeri. E con un partito repubblicano che dovrà finalmente avviare quell’affrancamento da Trump, e quell’uscita dal trumpismo, che non gli riuscì sei anni fa, dopo la sconfitta del 2020, ma che ora è vitale per sé stesso e per la stessa democrazia statunitense