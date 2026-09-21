La campagna elettorale entra nel vivo, tu cosa ne pensi?

La campagna elettorale sembra essere entrata nel vivo. Così è sembrato ieri, con i leader politici delle principali formazioni che si sono lanciati in annunci e promesse dal tenore da mobilitazione elettorale. Meloni dal palco della festa di Gioventù nazionale ha promesso di introdurre un tetto al numero di stranieri nelle classi a scuola e di vietare il burqa nelle aule. Salvini, a Pondida, ha invece annunciato il Congresso federale della Lega a ottobre.
Dal fronte dell’opposizione, il leader dei Cinque stelle Giuseppe Conte ha chiuso Nova, l’evento di consultazione sul programma del partito, ribadendo il «no» all’invio di nuove armi all’Ucraina. La segretaria del Pd, Elly Schlein, infine, ha bollato come «propaganda» la proposta di Meloni sul burqa. «Vorrei sapere cosa se ne fanno le famiglie italiane di questa proposta» ha detto. La data delle elezioni politiche non si conosce ancora, ma la campagna elettorale è già iniziata: tra gli elettori, c’è chi accoglie la notizia con entusiasmo, chi con prudenza, chi con rassegnazione e chi, infine, con disinteresse. Tu?