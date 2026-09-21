La campagna elettorale entra nel vivo, tu cosa ne pensi?

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Ieri Meloni ha proposto il divieto del burqa in classe – idea bollata da Schlein come «propaganda» –, Salvini ha annunciato il Congresso federale della Lega, Conte ha ribadito il «no» all’invio di armi in Ucraina. Non si conosce ancora la data delle elezioni, ma la mobilitazione sembra già iniziata

Un’inchiesta sulla diffusione dei ritocchi estetici e sui cambiamenti nel rapporto con il corpo, l’identità e l’idea di bellezza.

Praticare sport senza il vincolo di occhiali e lenti è un'opportunità per riscoprire il proprio potenziale in sicurezza: un percorso verso la libertà visiva da valutare insieme allo specialista

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali