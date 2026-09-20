Un tetto al numero di studenti di origine straniera in ogni classe e il divieto di indossare il velo a scuola. Sono due dei provvedimenti che, ha detto la premier Giorgia Meloni, arriveranno sul tavolo del prossimo Cdm. L’annuncio è stato dato alla festa di Gioventù nazionele, «Fenix. Il tempo del coraggio»: «Sta per arrivare in Consiglio di ministri un provvedimento che introduce per legge un numero massimo di studenti stranieri per classe e l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimenti scolastici e il divieto di burqa e niqab a scuola: in Italia nessuno – ha detto Meloni –, in nome di una tradizione vera o presunta, può decidere che una giovane donna debba nascondersi; la parità tra uomo e donna non è negoziabile, né nelle strade né nelle scuole».
Meloni: «Limite al numero di stranieri in classe e burqa vietato a scuola»
Le due misure, ha detto la premier, saranno sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri. L’annuncio durante la festa di Gioventù nazionale
Meloni alla festa di Gioventù nazionale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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