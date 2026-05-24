Fitto: «L’Europa conserva valori che altri Paesi non hanno»

«L’Europa conserva ancora oggi alcuni valori che altri Paesi non hanno. Non è un aspetto da dare per scontato ». Sono parole di Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea. E sono parole utilizzate per rispondere alla domanda che spesso in molti si fanno: che cos’è l’Europa oggi?

Fitto è stato intervistato da Marcello Ascani (imprenditore digitale attivo su temi di innovazione, economia e nuove generazioni) nell’ambito del Future proof society , il summit che pone l’Europa al centro del dibattito sociale e politico.

Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, collegato da remoto, ha rimarcato l’autorevolezza dell’Europa, precisando che in passato è stato molto critico rispetto a certe scelte, ma che adesso l’Unione «rappresenta una grande opportunità» e che «si sta lavorando per semplificare il mercato interno», con «450 milioni di persone che possono muoversi liberamente tra Stati diversi».

E anche se si guarda agli altri Paesi, e se si sposta dunque il discorso sul piano del confronto, l’Europa resta un modello sociale a cui ambire. «Alcune realtà del mondo sono più grandi dal punto di vista della dimensione o della forza economica, ma non sempre garantiscono gli stessi sistemi democratici e gli stessi valori che ci sono qui», ha precisato Fitto.

Per il vicepresidente esecutivo della Commissione, l’Europa rappresenta senza dubbio un’opportunità che ha però bisogno di essere nutrita con «scelte in grado di dare risposte adeguate». Fitto che ha la delega alla politica regionale e di coesione, allo sviluppo regionale, alle città e alle riforme ha evidenziato come «un terzo del bilancio europeo serve per ridurre le disparità territoriali».

Su questo fronte sono arrivate due sottolineature. «Nelle città vivono due terzi degli europei ed emergono nuove problematiche. Bisogna quindi ridisegnare l’agenda urbana e le priorità», ha detto Fitto, prima di precisare che «lo spopolamento delle aree interne, delle zone rurali e delle isole rappresenta un altro problema importante che riguarda in particolare i giovani costretti ad abbandonare i loro territori».

In Italia

E poi un passaggio sull’Italia. Come può essere più competitiva in Europa? «Deve continuare a lavorare sulle riforme. È questa la caratteristica del Piano nazionale di ripresa e resilienza: gli investimenti, se non sono collegati alle riforme, sono momentanei. L’Italia ha bisogno di investimenti strutturali».