Foti: "Garantire il diritto a restare, scelta di andarsene sia libera"

BRUXELLES - "La scelta di abbandonare o restare nei propri territori deve essere libera, non una costrizione dovuta alla mancanza degli elementi" come "il sistema delle infrastrutture, il sistema della salute e il sistema dell'istruzione". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, intervenendo all'evento sulla futura 'strategia Ue sul diritto a restare' promosso dal vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto, al Parlamento europeo. "Un diritto che non dobbiamo soltanto enunciare, ma garantire", ha aggiunto. In Italia "abbiamo un territorio nazionale che conta circa 3.834 comuni, quasi il 50% del totale, con 13 milioni e mezzo di abitanti che vivono in aree dove i servizi non sono garantiti come nel resto del Paese", ha sottolineato il ministro, evidenziando che "circa 2.000 comuni oggi si trovano in una situazione di forte difficoltà per quanto riguarda il sistema delle infrastrutture, il sistema della salute e il sistema dell'istruzione" considerati i "tre pilastri fondamentali per chi vuole restare".