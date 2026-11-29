Si sono aperti regolarmente alle 9 in Spagna i seggi per le elezioni politiche anticipate. Sono 38.616.949 gli elettori chiamati a votare per il rinnovo del Congresso dei deputati e del Senato. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 20. Gli elettori residenti nel Paese sono 35.953.542, mentre 2.663.407 cittadini votano dall’estero. Questi ultimi hanno già potuto depositare la scheda entro giovedì 26 novembre presso le ambasciate e gli uffici consolari.
In palio ci sono i 350 seggi del Congresso e i 209 del Senato. Spetterà poi al nuovo Parlamento scegliere il presidente del governo, che resterà in carica per i prossimi quattro anni. Si tratta delle diciassettesime elezioni generali dalla fine della dittatura e dal ritorno della democrazia in Spagna, sancito dalla Costituzione del 1978.
Sul territorio nazionale sono stati allestiti 22.493 seggi, suddivisi in 61.033 sezioni elettorali. Per la prima volta, i cittadini che hanno attivato il servizio potranno identificarsi al seggio anche attraverso il documento d’identità digitale. Sono oltre 100mila gli agenti impegnati nel dispositivo di sicurezza, predisposto per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto. È stata inoltre rafforzata la protezione contro eventuali cyberattacchi.
I risultati provvisori saranno comunicati alle 22.30 al Centro nazionale di diffusione dei dati elettorali, allestito nel complesso fieristico Ifema di Madrid. A presentarli saranno la ministra portavoce del governo, Elma Saiz, e il ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska.