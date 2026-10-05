Spagna, il premier Sanchez: «Elezioni anticipate il 29 novembre»

L’annuncio è stato dato questa mattina, dopo giorni di consultazioni a seguito della bocciatura al Congresso dei decreti sulla casa e le proteste di piazza contro gli sfatti. «C’è molta insoddisfazione, abbiamo commesso degli errori»

05 ottobre 2026 1 ' di lettura

Il premier spagnolo Pedro Sanchez in Parlamento - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Pedro SanchezSpagnaelezioni Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...