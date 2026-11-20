Un Paese centrale negli equilibri del Medio Oriente e del Mediterraneo, ma fragile al proprio interno. È l’Egitto di Abdel Fattah al-Sisi, protagonista del terzo appuntamento di «Trame di potere. Intrecci di culture, fili di geopolitica», la rassegna ospitata dal Mita nell’ambito del Festival della Pace di Brescia. Domani alle 11, al Museo Internazionale del Tappeto Antico di via Privata de Vitalis 2 bis, l’analista e ricercatore dell’Ispi Giuseppe Dentice interverrà all’incontro «Egitto: tessiture tra due mari. Il Mediterraneo, il Mar Rosso e il nuovo equilibrio del Medio Oriente». Introduce Flavio Pasotti, presidente della Fondazione Tassara, mentre modera Natalia Danesi, giornalista di Bresciaoggi.
Professore, qual è oggi il reale peso geopolitico dell’Egitto?
È un attore importante, in dialogo con interlocutori africani, asiatici e arabi. Ma questa centralità convive con una fragilità interna significativa. Il Paese è esposto a tensioni ai confini: Gaza, Libia, Sudan e Mar Rosso. Le crisi in queste aree possono avere conseguenze dirette sulla stabilità nazionale. La crisi economica, mai superata, si ripresenta ciclicamente. L’Egitto resta rilevante, ma vulnerabile: le crisi interne e quelle dei Paesi vicini hanno ripercussioni regionali. Potremmo dire un gigante dai piedi d’argilla.
Tra le diverse aree di tensione, quale preoccupa maggiormente il Cairo?
Il fronte africano è forse il più pericoloso. La guerra in Sudan è una grave emergenza umanitaria, con ricadute sulla sicurezza egiziana. Resta problematica la situazione in Libia, mentre prosegue la contesa con l’Etiopia per le acque del Nilo e la diga sul Nilo Azzurro. Per l’Egitto non è una disputa soltanto diplomatica: il Paese dipende totalmente dall’accesso e dall’utilizzo delle acque del fiume. È una questione identitaria, sociale ed economica, destinata a pesare anche sulle dinamiche interne.
Sul piano interno, quale impronta sta dando al Paese il presidente al-Sisi? La crisi economica resta il problema principale?
La crisi economica resta uno dei nodi centrali. Il governo cerca aiuti dalle monarchie arabe, dal Fondo monetario internazionale, dall’Unione europea, dagli Stati Uniti e talvolta dalla Cina. Ma la diversificazione delle relazioni non ha risolto i problemi strutturali. Una parte consistente delle risorse e degli asset resta concentrata nelle mani di un’élite ristretta, legata al presidente e soprattutto agli ambienti militari. Anche le privatizzazioni, in alcuni casi, appaiono più formali che sostanziali. Le ricette adottate non producono benefici concreti per la popolazione. Alla crisi socioeconomica si somma la repressione politica, con forti criticità sul piano delle libertà e della democrazia.
Quali sono oggi i principali interlocutori internazionali dell’Egitto?
Gli Stati Uniti restano un partner fondamentale per la sicurezza, mentre l’Europa è un riferimento per l’economia e gli scambi commerciali. Arabia Saudita ed Emirati restano partner imprescindibili. C’è poi la Cina, con cui il Cairo ha avviato un partenariato strategico nel 2014, importante per l’economia e l’industria egiziane e rilevante anche nella competizione globale con l’Occidente. La Russia è presente soprattutto nei settori energetico e securitario. Il Paese dipende dalle importazioni di gas e petrolio e cerca di diversificare le fonti. In questo quadro si inserisce la collaborazione con Mosca per la centrale nucleare di El Dabaa, a est di Alessandria.
E i rapporti con l’Europa e con l’Italia? La cooperazione economica convive con le questioni legate ai diritti?
I rapporti economici sono importanti, ma restano le difficoltà sul terreno dei diritti e della democratizzazione. Nel caso italiano, il rapporto non è mai tornato a rasserenarsi completamente dopo il caso di Giulio Regeni, che continua ad avere un peso politico. L’Italia è tra i principali attori economici in Egitto e, secondo Dentice, il secondo investitore dopo la Germania. La storia dei rapporti è lunga, ma il caso Regeni resta un elemento di divisione.