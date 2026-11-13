«Israele e Palestina, conta molto anche il peso della storia europea»

Un Paese diviso sul proprio futuro, mentre la guerra a Gaza continua e i rapporti con l'Occidente si complicano. È Israele al centro del secondo appuntamento di «Trame di potere. Intrecci di culture, fili di geopolitica», la rassegna ospitata dal Mita nell'ambito del Festival della Pace di Brescia. Domani alle 11, al Museo Internazionale del Tappeto Antico di via Privata de Vitalis 2 bis, il giornalista e senior adviMedio Oriente tra memoria, conflitto e futuro». Introduce Flavio Pasotti, presidente della Fondazione Tassara, mentre modera Luciano Zanardini, direttore della Voce del Popolo. Con Tramballi abbiamo parlato del futuro di Israele e del peso della storia.sor dell'Ispi Ugo Tramballi interverrà all'incontro «Israele: i fili della storia. Europa, Israele e
Dopo le elezioni israeliane, quale futuro politico si prospetta?
È difficile prevederlo. In Israele il sistema proporzionale impone di costruire una maggioranza dopo il voto, e oggi lo scontro tra due visioni del Paese è particolarmente duro. Da una parte c'è il governo uscente, che considero estremista e razzista; dall'altra la possibilità di un cambiamento, di tornare a un approccio al conflitto che non sia soltanto militare, ma anche diplomatico. Negli ultimi anni ha prevalso un'egemonia militare senza diplomazia.
Quanto pesa il conflitto con i palestinesi rispetto agli altri fronti regionali?
È il più importante. Ha radici nella fine dell'Ottocento, attraversa tutto il Novecento e resta irrisolto. È stato, talvolta sinceramente e talvolta strumentalmente, il riferimento di molti conflitti mediorientali. Pesano anche colonialismo, petrolio ed estremismi religiosi. Ma la questione palestinese rimane centrale.
Che ruolo può avere l'Europa?
Ci chiediamo sempre dove sia l'Europa, ma l'Unione è ciò che gli Stati membri vogliono che sia. Quando si prova a rafforzare una diplomazia comune, prevalgono gli interessi nazionali. Lo stesso accade con la difesa: avrebbe senso un riarmo europeo coordinato, invece ogni Paese procede per conto proprio, con sistemi militari spesso incompatibili. Se l'Europa conta poco, è anche perché i suoi membri non vogliono cedere potere.
A oltre un anno dal cessate il fuoco, che cosa resta del piano di Trump per Gaza?
Ben poco, nei fatti. Non vedo un vero processo di pace né una ricostruzione. Hamas non disarma e nel governo israeliano ci sono forze che non vogliono rinunciare al controllo di Gaza. Gli attacchi continuano e i palestinesi vivono in condizioni disperate. Il piano americano è stato concepito con una mentalità da immobiliaristi più che da diplomatici: non affronta la sostanza politica del conflitto.
E come stanno cambiando i rapporti tra Israele e Stati Uniti?
Il sostegno a Israele non è più scontato come un tempo. I democratici sono sempre più critici e ci sono perplessità anche tra i repubblicani. Ma il punto decisivo è ciò che sceglieranno gli israeliani: se continuerà a prevalere una politica estremista, l'isolamento crescerà. Un governo più moderato, disposto al dialogo con i palestinesi, potrebbe cambiare le cose.
Per comprendere il presente quanto conta la storia?
Conta moltissimo. Il sionismo delle origini aveva aspetti legati al colonialismo europeo: dal punto di vista palestinese questa lettura è comprensibile. Ma un europeo non può cancellare due millenni di antisemitismo, culminati nella Shoah, né il bisogno degli ebrei di trovare un rifugio. I palestinesi sono vittime anche della storia europea. Questo aiuta a capire la cautela di Germania e Italia verso Israele.
Questa complessità condiziona anche il racconto giornalistico?
Oggi meno di un tempo, perché contano soprattutto i comportamenti del governo israeliano. Dopo il 7 ottobre molti leader occidentali andarono in Israele a esprimere solidarietà per l'attacco di Hamas. Oggi l'opinione pubblica è cambiata davanti alle violenze a Gaza. Possiamo discutere delle definizioni giuridiche, ma non ignorare il massacro. Il conflitto ha una profondità storica, etica e religiosa che rende difficile raccontarlo senza tenere insieme tutte le sue dimensioni.