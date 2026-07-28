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Del Bono: «Pronto a correre per la Lombardia»

L'annuncio alla fine del dibattito con il presidente dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale alla Festa dell’Unità della Valverde
Nuri Fatolahzadeh

Nuri Fatolahzadeh

Giornalista

Emilio Del Bono durante un incontro alla Festa dell'Unità della Valverde - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Emilio Del Bono durante un incontro alla Festa dell'Unità della Valverde - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«Se sarò chiamato a farlo, farò la mia parte, sono a disposizione e non mi tirerò indietro». Ci è voluta un’ora e mezza, ma alla fine del dibattito sul buon governo delle regioni, Emilio Del Bono ha detto a microfono aperto la frase che tutti aspettavano. Il vicepresidente del Consiglio regionale ed ex sindaco di Brescia è quindi ufficialmente a disposizione del centrosinistra nella corsa per Lombardia 2028, un percorso che lo vede già alla guida del laboratorio per costruire il programma e la proposta elettorale.

I temi in agenda

Un annuncio, quello di Del Bono, arrivato alla fine del dibattito che lo ha visto a confronto con il presidente dell’Emilia Romagna, Michele De Pascale, sul palco della Festa dell’Unità della Valverde, con la platea che ha liberato un applauso pieno.
«Sanità, trasporti, peculiarità territoriale, ricucitura, prossimità, sicurezza», sono solo alcuni dei temi che Del Bono e De Pascale hanno toccato nel corso della serata. Una sorta di scaletta programmatica che – di qui ai prossimi mesi – verrà presentata e costruita via via. Insieme «alle Lombardie».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Emilio Del BonoRegione Lombardiacandidatura
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