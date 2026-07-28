Del Bono: «Pronto a correre per la Lombardia»

«Se sarò chiamato a farlo, farò la mia parte, sono a disposizione e non mi tirerò indietro». Ci è voluta un’ora e mezza, ma alla fine del dibattito sul buon governo delle regioni, Emilio Del Bono ha detto a microfono aperto la frase che tutti aspettavano. Il vicepresidente del Consiglio regionale ed ex sindaco di Brescia è quindi ufficialmente a disposizione del centrosinistra nella corsa per Lombardia 2028, un percorso che lo vede già alla guida del laboratorio per costruire il programma e la proposta elettorale.
I temi in agenda
Un annuncio, quello di Del Bono, arrivato alla fine del dibattito che lo ha visto a confronto con il president
«Sanità, trasporti, peculiarità territoriale, ricucitura, prossimità, sicurezza», sono solo alcuni dei temi che Del Bono e De Pascale hanno toccato nel corso della serata. Una sorta di scaletta programmatica che – di qui ai prossimi mesi – verrà presentata e costruita via via. Insieme «alle Lombardie».