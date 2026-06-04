Sala e Del Bono allineati: «La sinistra può governare bene anche in Lombardia»

L’incontro si chiamava «Le città nella Lombardia del futuro», e così uno ha parlato di città e uno di Lombardia. Rispettando i ruoli. Il sindaco di Milano Beppe Sala e il vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono, moderati dalla giornalista del Corriere della Sera Siham Ouzif alla Festa dell’Unità di Brescia , non sono quasi mai usciti dal seminato. Ma entrambi concordano su una cosa: il centrosinistra può governare bene anche in Lombardia. Perché – ricorda Del Bono – «non siamo il partito delle ztl e dei centri storici».

Una narrazione completamente rifiutata dall’ex sindaco di Brescia, che insiste: «Governiamo il 40% dei Comuni lombardi: grandi, medi e piccoli. E nelle città vinciamo anche nei quartieri di periferia». E di fronte a un centrodestra che prova a sminuire, la risposta di Del Bono è secca: « La sinistra è forza popolare . Dobbiamo essere in grado di trasmettere unità e tenuta amministrativa».

Una linea sposata integralmente da Sala, onesto nel riconoscere «il problema Nord» (ossia la mancanza di governatori sopra il Po), ma anche nel sottolineare che «gli uomini e le donne del centrosinistra sono più forti di quelli del centrodestra». Per il sindaco di Milano c’è una questione imprescindibile: bisogna partire per tempo in vista delle prossime elezioni (si vota nel 2028) e il dialogo dev’essere aperto a tutti, «anche a quel mondo imprenditoriale che spesso la sinistra tende ad allontanare».

I problemi

Quando si parla di quello che succede nelle città, Sala è poi attento a specificare come il vero tema di Milano «non è il costo della vita, ma quello della casa». E la contestazione che segue è ancora più amara: «Se migliori la città si alzano i prezzi delle abitazioni». In soccorso potrebbero arrivare i trasporti, perché «si può lavorare a Milano e vivere fuori città, ma solo se ci sono i mezzi che ti riportano a casa». E così non è.

Sulla questione Del Bono allarga l’orizzonte. Per il vicepresidente del Consiglio regionale il vero problema non è Milano, ma tutte quelle zone in cui vince la destra. «Esiste un profondo squilibrio regionale, nato negli anni di governo del centrodestra – spiega –: nel capoluogo il Pil pro capite è di 55mila euro, in altre città si ferma a 25mila euro». Per Del Bono intere filiere si sono impoverite, «ma come si usano i soldi è una scelta politica e la Lombardia ha scelto male».

I dati dell’ex sindaco di Brescia appaiono eloquenti: la crescita della Lombardia è uguale a quella dell’Italia, ma in passato era di tre o quattro volte superiore. E poi ancora: i pochi soldi spesi per il trasporto pubblico locale e per la sanità. Nel primo caso «Milano e Brescia, ad esempio, hanno realizzato grandi infrastrutture, ma appena si esce dalle aree urbane il trasporto non esiste»; e nel secondo: «Il sistema è ormai andato al collasso. La Lombardia è la sesta regione in Italia per rispetto dei livelli essenziali di assistenza».

Integrazione

C’è poi il capitolo della sicurezza, una questione che a Milano è ormai di primissimo piano, anche con troppo accanimento secondo Sala, che con un sorriso amaro sottolinea: «Per l’omicidio di Certosa, Repubblica ha fatto prima, seconda e terza pagina».

Al di là di questo ci sono i numeri. «A Milano il 21,5% della popolazione è di origine straniera e sappiamo che a volte l’integrazione è difficile. Io non sono contro il carcere e contro le espulsioni, ma dev’esserci una logica. Non si possono prendere le persone e paracadutarle nel Paese di origine, così com’è evidente che un minore peggiora dopo una detenzione al Beccaria. Anche su questi temi la nostra parte politica ha bisogno di dimostrare credibilità».

E pure qui del Bono non entra nel merito di Brescia – se non per ricordare che la presenza straniera è più alta rispetto a Milano (25%) –, ma parla di competenze. «La pubblica sicurezza e l’ordine pubblico sono questioni di cui deve occuparsi il Governo». Per il vicepresidente del Consiglio regionale la destra è «ipocrita e insopportabile». Un esempio? «In Regione parlano tanto di sicurezza, ma poi destinano al tema solo lo 0,03% del bilancio».