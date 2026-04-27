Consiglio comunale: conti pubblici nel mirino del duello politico in Loggia

Il presidente Roberto Rossini suonerà la campanella alle 9 in punto: il Consiglio comunale di Brescia torna a riunirsi per discutere i procedimenti politici e amministrativi che condizioneranno la vita del capoluogo. I protagonisti dell’ordine del giorno, almeno sulla carta, sono i conti pubblici. Il bilancio consuntivo 2025 e la variazione finanziaria 2026 occuperanno infatti il momento clou del dibattito di oggi che si può seguire in live streaming qui.

Sicurezza, casa e patrocini

Come tradizione vuole, la prima ora della seduta è dedicata alle interrogazioni. Tre quelle previste nell’agenda dei lavori, tutte firmate dal centrodestra.

Si inizia con il caso di via Einaudi, descritta da Fratelli d’Italia come una zona «in preda al degrado e a situazioni di insicurezza»: per questo il primo firmatario, Carlo Andreoli, e il capogruppo Mattia Margaroli chiederanno conto alla Giunta e, in particolare, all’assessore Valter Muchetti, che detiene la delega alla Sicurezza.

I banchi del centrodestra - © www.giornaledibrescia.it

Il secondo dossier a finire sul tavolo della sindaca Laura Castelletti e dei suoi assessori è firmato da Forza Italia, Brescia Civica e Lega: insieme, i gruppi del centrodestra invocano spiegazioni sul «mancato coinvolgimento del Consiglio di quartiere» in merito al progetto che prevede l’arrivo di seicento nuovi alloggi a Sanpolino, sulla scia dello studio approntato da Cassa Depositi e Prestiti e proposto alla Loggia.

Un tema, questo, sul quale il confronto politico all’interno della maggioranza è ancora agli albori: un primo dialogo preliminare è infatti avvenuto solo all’interno della riunione di Giunta.

Infine, Fratelli d’Italia con Giovanni Posio interrogherà gli assessori in merito al convegno del 10 aprile a Parma, dedicato al Codice dei contratti pubblici e patrocinato dal Comune di Brescia e da Brescia Infrastrutture.

La relazione sul Bilancio

Archiviate le interrogazioni, è prevista la relazione annuale sull’attività 2025 del garante dei diritti dell’infanzia e dell'adolescenza: a relazionare all’Aula sarà il presidente del Consiglio comunale, Roberto Rossini.

I banchi del centrosinistra - © www.giornaledibrescia.it

Quindi, salvo modifiche dell’ultim’ora sull’ordine dei lavori, si passerà al contenuto più politico della seduta: la questione contabile. Un capitolo che si aprirà con l’introduzione dell’assessore Marco Garza rispetto al rendiconto dell’esercizio 2025, caratterizzato da 183 milioni di investimenti (dal tram alla casa) e da oltre 11 milioni di euro recuperati dall’evasione.

A seguire, l’assessore presenterà anche una variazione allo schema contabile triennale (2026-28) e, a cascata, al Dup, il Documento unico di programmazione.