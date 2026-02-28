La metà mandato di Castelletti: «La città cresce attraverso le alleanze»

La sindaca di Brescia Laura Castelletti ha presentato il bilancio di metà mandato al Teatro Borsoni. Dopo il discorso di fine anno e la relazione in Consiglio comunale a gennaio, un’altra occasione per tirare le somme quando sono passati due anni e mezzo di governo della città.

La sindaca lo sottolinea di nuovo: «Abbiamo avviato il 98% delle linee programmatiche». Un punto da cui partire per Laura Castelletti, che precisa: «Il bilancio non è un elenco di cose fatte, ma il racconto di una città che ha scelto di non ritrarsi. Ha scelto di vivere il cambiamento e di governarlo».

Il mantra è quello che abbiamo imparato a conoscere. Brescia è una città europea in grado di «crescere attraverso le alleanze», perché «non si misura più solo su scala locale, ma ha deciso di collocarsi dentro una traiettoria più ampia». E il bilancio di metà mandato si regge su quattro pilastri fondamentali: sostenibilità, opportunità, comunità e vitalità.

Sostenibilità

«Brescia è sostenibile perché il futuro si costruisce governando il territorio e le risorse con coerenza e visione», spiega la sindaca. Che poi usa i numeri. 4.080.000 metri quadrati di verde totale, 205 autobus e 1.746.446 chilometri percorsi dalla metro. Ma anche più di 8 milioni e mezzo di euro spesi in opere pubbliche di rigenerazione urbana e l’avvio della bonifica della Caffaro.

«Abbiamo obiettivi climatici ambiziosi – precisa –: con il Piano aria e clima contiamo di ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2040».

Opportunità

Per la sindaca opportunità significa «decidere cosa vogliamo diventare». L’Amministrazione comunale punta sull’educazione. «Nel bilancio 2025 il diritto allo studio è una priorità politica: 32,7 milioni di euro, la seconda voce dell’ente dopo i servizi sociali». Il Comune ha destinato 10 milioni e 800mila euro agli alunni con disabilità, 8 milioni alla ristorazione scolastica e 1 milione e mezzo al trasporto. «Per noi nessun bambino o bambina dev’essere penalizzato per ragioni economiche o sociali», evidenzia Castelletti.

C’è poi la questione del Brescia Innovation District. «Abbiamo aperto la strada alla costituzione di una nuova fondazione dedicata alla sua gestione», spiega la sindaca. Una scelta fatta per rafforzare il sistema della ricerca e del progresso tecnologico del territorio.

Comunità

C’è poi la comunità. «Non vogliamo lasciare indietro nessuno – racconta Castelletti –. Una città può anche crescere, può trasformarsi e fare investimenti, ma se non tiene insieme le persone, se non protegge le le fragilità e se non costruisce legami, allora non progredisce».

I servizi sociali del Comune seguono 40817 persone, nel 2024 erano 4.159. E nel 2026 – grazie alla collaborazione con Asst, con gli ospedali e con l’Università –mapperemo 1.200 persone in condizioni di vulnerabilità per costruire un'anagrafe integrata della fragilità. «Ci consentirà degli interventi più precoci e speriamo più efficaci», precisa la sindaca.

Vitalità

Infine, per Castelletti Brescia è vitalità perché «cultura, musica e sport rendono la dimensione urbana riconoscibile e attrattiva». Più di 7 milioni di visitatori nel 2024 e quasi 700mila ingressi nei musei. Poi 144.550 spettatori dei teatri in un anno e oltre 30 milioni di euro per gli impianti sportivi della città.

«Oggi non chiudiamo una fase – specifica Castelletti –. Restituiamo il senso di un percorso in atto in una città che ha strumenti, che crea relazioni, che ha competenze per continuare a costruire il proprio futuro con uno sguardo aperto e una direzione chiara».