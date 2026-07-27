Il futuro dell’ex Pietra Curva in Consiglio comunale: la diretta

La politica torna in aula, ma per qualche mese dovrà cambiare casa. Da questa mattina il Consiglio comunale lascia infatti Palazzo Loggia e si trasferisce a Palazzo Broletto, dove si riunirà fino al termine dei lavori di riqualificazione dell’aula consiliare. Il cambio di scenario, però, rischia di passare presto in secondo piano: l’ordine del giorno di oggi mette infatti sul tavolo due dei dossier che più hanno fatto discutere nelle ultime settimane: l’assestamento di bilancio e il futuro dell’ex Pietra Curva.
La seduta è iniziata alle 9 ed è possibile seguirla in diretta streaming qui:
I servizi igienici
È Carlo Andreoli (Fratelli d’Italia) ad avviare la prima ora dedicata alle interrogazioni. E lo fa «portando le istanze di lavoratori che vengono da tempo ignorate, nonostante le raccolte firme». Al centro, c’è la richiesta di disponibilità di servizi igienici per il personale di Brescia Trasporti nei capolinea cittadini.
Ribatte il vicesindaco Federico Manzoni: «Il contratto è in seno all’Agenzia Tpl che sta facendo delle valutazioni. Il tema sollevato è stato nel corso degli anni sollevato dalle parti sindacali: gli autisti possono fruire di locali loro dedicati e possono usare gratuitamente e senza esigenza di consumazione alcuni esercizi commerciali convenzionati lungo i tragitti. Viene periodicamente svolta una ricognizione: quest’anno è stata eseguita a maggio e i rappresentanti sindacali hanno ritenuto di non partecipare. Sono poi stati resi accessibili i servizi igienici posti nei parcheggi scambiatori. La copertura del territorio comunale della città è garantita, resta da trovare una soluzione in alcuni dei tratti dell’hinterland».
Una risposta, quella del titolare della delega alla Mobilità, che non soddisfa Andreoli: «Si ripete come al solito lo scaricabarile senza mai vedere le problematiche del territorio – ribatte -. Da mesi si chiede di affrontare la questione degli autisti, che non riguarda solo i servizi igienici ma anche altre criticità, perché vivono situazioni di violenza e di criticità: sembra però impossibile parlarne».
I dossier
Il confronto politico entrerà nel vivo subito dopo. L’assessore al Bilancio Marco Garza porterà in aula l’assestamento del bilancio di previsione 2026-2028 e il Documento unico di programmazione 2027-2029, il passaggio politico di metà anno che offre una fotografia dello stato dei conti del Comune e diventa terreno di scontro tra maggioranza e opposizioni sulle priorità della città.
L’altro punto destinato ad accendere il dibattito riguarda l’urbanistica e, in particolare, il destino dell’ex Pietra Curva. Dopo settimane di confronto politico, il Consiglio sarà infatti chiamato a esprimersi sull’interesse pubblico del progetto di recupero del complesso di via Orzinuovi presentato da Turboden, che prevede deroghe allo strumento urbanistico e incrementi edificatori. Un voto che arriva dopo le polemiche delle ultime settimane esplicitate in Commissione.