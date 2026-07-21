Ex Pietra Curva, ok della commissione al progetto di Turboden

L'obiettivo dell'azienda è concentrare in un'unica sede le attività oggi distribuite tra gli stabilimenti di via Brozzoni, via Cernaia e Flero, realizzando un moderno polo produttivo e direzionale

21 luglio 2026 2 ' di lettura

L'area dell'ex Pietra in città - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Pietra Curvaex Pietra CurvaurbanisticaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...