Consigli di quartiere, oggi si vota: seggi aperti fino alle 20.30

Ci siamo. Dalle 8.30 alle 20.30 di oggi i residenti in città possono designare - per la terza volta - i rappresentanti dei futuri Consigli di quartiere. Una scelta, lo ricordiamo, che sarà possibile in 31 dei 33 Cdq: Sanpolino e Caionvico, non avendo depositato un numero sufficiente di candidature entro i termini previsti, saranno chiamati alle urne successivamente, fra sei mesi.

Come votare

Come funziona? Potranno votare cittadine e cittadini italiani e comunitari, con età non inferiore ai 16 anni, residenti nel quartiere al 15° giorno antecedente la data della consultazione. Per i cittadini extracomunitari è richiesto anche un periodo di residenza nel Comune non inferiore a cinque anni consecutivi, calcolati al 15° giorno antecedente la data della consultazione.

La scheda per esprimere il voto riporta i nominativi di candidate e candidati. Il voto si esprime tracciando un segno sul nominativo e/o nell’apposito spazio a lato dello stesso. Possono essere espresse una o due preferenze: nel secondo caso devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza, secondo l’ordine casuale riportato sulla scheda.

Gli scrutini avverranno al termine delle operazioni di voto. Ma sarà l’apposita commissione, prevista dal Regolamento, a provvedere - nella settimana successiva alle consultazioni - alla verifica delle schede e alla convalida degli eletti, i cui nomi, non appena disponibili, saranno pubblicati sul sito del Comune di Brescia. In ogni caso, entro un mese dalla convalida degli eletti la Giunta procederà alla nomina dei Consigli di quartiere.

Obiettivo affluenza

Proprio come in tutte le competizioni elettorali, anche in questo caso, la sfida principale è quella della partecipazione e, quindi, dell’affluenza. La platea elettorale è rappresentata da 155.157 aventi diritto, di cui 3.370 under diciotto. Com’era andata nel 2018? La risposta non era stata entusiasmante: l’affluenza complessiva si era fermata al 10,12%, il che significa che a scegliere i propri rappresentanti di quartiere erano stati 15.697 cittadini in tutto. E anche per i giovanissimi, vale a dire la fascia 16-18, la fotografia non era stata delle migliori: a recarsi ai seggi per esprimere la propria preferenza erano stati solo 175 minorenni su 3.370 aventi diritto, il 5%, ossia meno di uno su dieci.

È pur vero che questa volta anche il centrodestra è salito sul treno dei Consigli di quartiere con convinzione, un passo che potrebbe amplificare la partecipazione. Senza contare che i temi sul tavolo di questo mandato amministrativo coinvolgeranno molto i borghi cittadini: dal progetto tram al nuovo Piano di governo del territorio, fino alla tariffa puntuale per la raccolta differenziata dei rifiuti.