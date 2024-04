Verso il voto nei Consigli di quartiere: la sfida è coinvolgere le fasce 16-18 e under 25

Solo quattro i minorenni che si sono fatti avanti da candidati: ora la prova della partecipazione. I dossier dei futuri Cdq: Pgt, tram, differenziata

3 ' di lettura

Domenica 14 aprile si vota per i Consigli di quartiere © www.giornaledibrescia.it

Il calendario segna meno quattro giorni al voto: domenica, dalle 8.30 alle 20.30, Brescia rimette alla prova la partecipazione. L’occasione è il rinnovo dei Consigli di quartiere: a mettersi in gioco sono stati in 439 per 31 quartieri (per Sanpolino e Caionvico, lo ricordiamo, la chiamata alle urne è rinviata tra sei mesi per mancanza del numero minimo di candidati). In tutti i borghi coinvolti, suddivisi per zone, saranno allestiti i seggi elettorali (l’elenco si trova sul sito internet del Com