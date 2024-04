Tram, cambia il percorso della linea T2

La linea T2 del futuro tram cambia percorso. La Loggia e Brescia Mobilità hanno deciso di accogliere l’osservazione presentata dai cittadini di Urago Mella, saliti sugli scudi sul finire dell’anno quando il Comune aveva comunicato la mole degli espropri in zona Pendolina. In particolare, il vecchio tracciato del tram si «mangiava» una larga fetta di aree verdi di due condomini: il Poggio e il Dosso in via Rotonda Montiglio. Ora non sarà più così.

Cosa cambia? In sostanza si torna al tracciato originario: si recupera cioè l’asse via Risorgimento-via Collebeato, riqualificando un’area dismessa di settemila metri quadrati per realizzare il deposito, accanto al quale Loggia e Brescia Mobilità intendono collocare un nuovo parcheggio, così da non rischiare che i futuri utenti del tram vadano a occupare i posti auto dei residenti del quartiere. Con il disegno aggiornato del tracciato, le fermate aumentano: si passa da due a tre, con il tram che farà tappa in via Risorgimento, al Polivalente e al capolinea nord.

Il progetto definitivo della linea del tram di Brescia

«Ci è sembrato opportuno accogliere le osservazioni presentante dai cittadini di Urago – spiega la sindaca, Laura Castelletti –. Si rivede quindi il percorso dopo gli approfondimenti eseguiti da Brescia Mobilità e dagli uffici tecnici: oggi abbiamo incontrato una delegazione di cittadini insieme al Consiglio di quartiere e abbiamo comunicato loro la decisione». Aggiunge il vicesindaco, Federico Manzoni: «Questa modifica consente anche di alleviare e ridurre il numero delle curve: il vecchio progetto ne aveva 4, la nuova prevede una sola curva con un tracciato molto più lineare e pulito».

La delibera, che affiderà anche il mandato a Brescia Mobilità per avviare il bando di gara, sarà al centro del Consiglio comunale di maggio.