Quartieri al voto: 461 candidati in lizza, ma Sanpolino e Caionvico saltano il giro

Per i due borghi ad est niente elezioni il 14 aprile: la loro seconda occasione scatterà in deroga fra 6 mesi

5 ' di lettura

Sanpolino non ha raggiunto il numero minimo di aspiranti in lizza

Il girone generale, quello del numero dei candidati, è superato ma non del tutto. Quel 33 su 33 al primo colpo non c’è. A «rovinare la festa» sono due dei borghi più periferici, entrambi con lo sguardo rivolto ad est: Sanpolino e Caionvico non hanno raggiunto il numero minimo di aspiranti consiglieri in lizza. La situazione, quindi, è questa: il 14 aprile si voterà per il rinnovo dei Consigli di quartiere in 31 zone (rispetto alle 33 complessive) di Brescia. E ai due borghi rimasti non del tutto