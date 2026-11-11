«Bigio e altri reperti nel degrado»: FdI attacca la Loggia

Ci sono frammenti di epigrafi, capitelli e lastre di epoca romana, ci sono macchinari storici. E poi c’è lui: il Bigio della discordia. Si fa fatica a immaginare che dietro grigie mura e cancelli segnati dal tempo esista un magazzino comunale adibito alla conservazione temporanea dei beni storici che non hanno ancora trovato collocazione nei musei della città. E invece al civico 12 di via Rose si apre uno scrigno fatto di piccoli pezzi della storia di Brescia. A metterlo sotto i riflettori è il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che ha denunciato uno stato di degrado e incuria con reperti ritenuti «non protetti», folta vegetazione, ma anche tracce di bivacchi.
Il sopralluogo
«Ci sono indumenti, bottiglie di vino e vari oggetti. È la prova che qualcuno si è intrufolato più volte in questi spazi», spiega il consigliere di opposizione Carlo Andreoli dopo aver effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di conservazione dei beni custoditi. «Ho trovato materiale accatastato, rifiuti e una generale condizione di abbandono. Non si è riusciti neppure a tagliare l’erba, che ha invaso gli stabili e il piazzale».
Per questo, l’opposizione in quota FdI ha depositato in Loggia un’interrogazione – che sarà discussa in uno dei prossimi Consigli comunali – rivolta alla sindaca Laura Castelletti e all’assessore competente per interventi urgenti di pulizia, manutenzione, riordino e messa in sicurezza per garantire la sicurezza dei magazzini e soprattutto il decoro e la corretta conservazione dell’intero patrimonio archeologico e storico custodito in via Rose.
La Loggia
In una nota la Loggia fa sapere che non risultano «segnalazioni di accessi non autorizzati. Gli indumenti segnalati si trovano in un rudere inutilizzato e verosimilmente sono oggetti abbandonati da lungo tempo. È una situazione circoscritta che non ha nulla a che vedere con le condizioni di conservazione del Bigio e degli altri materiali».
Sulla tutela dei reperti, il comunicato stampa divulgato dal Comune di Brescia, guidato da Laura Castelletti, precisa: «Nel magazzino comunale i beni sono custoditi, gli accessi sono controllati e le modalità di conservazione rispondono alle esigenze dei materiali presenti». E poi sottolinea: «Un magazzino comunale non è un museo».
Il Bigio
D’altronde la posizione supina dell’Era Fascista lo ricorda. È qui, in un container alla periferia della città, che riposa la statua realizzata da Arturo Dazzi che fino all’11 ottobre del 1945 dominava sulla fontana di piazza Vittoria. Steso sulla schiena e mummificato da teli protettivi, il colosso di marmo di Carrara del 1932 non vede la luce naturale dal secondo Dopoguerra. Per Fratelli d’Italia il suo posto resta piazza Vittoria. «Non è una questione ideale né ideologica – aggiunge Mattia Margaroli, capogruppo consiliare di FdI –, ma di buon senso. Ci sono tanti cittadini, anche di centrosinistra, che ci chiedono i motivi per i quali il Bigio non torna nella sua naturale collocazione, tanto più dopo il restauro». Una contesa lunga ottant’anni e chissà quanto ancora.