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Bigio sì, Bigio no: dove dovrebbe essere collocata la statua? Di’ la tua

Dal ritorno in piazza Vittoria all’esposizione in un museo: quale tra queste quattro ipotesi sul destino del colosso di Arturo Dazzi è la più adeguata, secondo te?
Una foto d'epoca del colosso in piazza Vittoria
Una foto d'epoca del colosso in piazza Vittoria

C’è chi lo vorrebbe di nuovo in piazza Vittoria, chi ne propone la musealizzazione (magari al Musil), chi preferirebbe tenerlo per sempre nel deposito comunale. Il Bigio è al centro di una delle polemiche più longeve della storia recente di Brescia. La statua di Arturo Dazzi, realizzata durante il fascismo e rimossa da piazza Vittoria nel dopoguerra, continua a dividere tra chi ne chiede il ritorno nel luogo per cui era stata concepita e chi ritiene inopportuno esporre nuovamente nello spazio pubblico un’opera legata alla simbologia fascista che, peraltro, fu accompagnata in magazzino con una sorta di processione cittadina.

Ma quale dovrebbe essere il suo destino? Le possibilità sono diverse: dal ritorno in piazza, corredato da un adeguato apparato storico, all’esposizione in un museo, fino al mantenimento nel deposito comunale o a una nuova collocazione in città. Qui puoi dire la tua.

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