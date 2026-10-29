Il Bigio e gli altri «mostri»: il limbo dell’arte che fa discutere

Tra chi ne sostiene il valore culturale e storico, chi non vorrebbe altri simboli fascisti in piazza Loggia e chi ne sottolinea la mediocrità artistica, la statua del Dazzi fa riflettere sull’apprezzamento delle opere slegandole dal contesto e dagli autori