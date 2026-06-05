Weekend stabile e con temperature in rialzo

Dopo i nubifragi di martedì, che hanno portato accumuli localmente superiori ai 100 millimetri, nella notte tra giovedì e venerdì è arrivata una seconda fase instabile, di breve durata: le previsioni per il fine settimana annunciano un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche.
L’alta pressione ci regalerà un sabato e una domenica stabili e le temperature aumenteranno in tutta la provincia, ma senza eccessi. Sabato le massime potranno superare i 25-26°C, mentre domenica è lecito attendersi punte intorno ai 28°C.
Le medie del periodo
Secondo i dati di Ghedi, relativi al trentennio che va dal 1991 al 2020, la media della prima decade di giugno va dai +15,8°C di minima ai +26,8°C di massima. Se invece tornassimo al periodo compreso fra il 1961 e il 1990, la media di inizio giugno andrebbe dai +13,8°C di minima ai +24,4°C di massima: un altro mondo rispetto alle precoci ondate di caldo che hanno caratterizzato gli ultimi anni.