Giornale di Brescia
Abbonati
Passione Meteo
Passione MeteoGDB+

Weekend stabile e con temperature in rialzo

L’alta pressione ci regalerà un sabato e una domenica di bel tempo: gradi su in tutta la provincia, ma senza eccessi
Riccardo Paroni
Un cielo azzurro, con qualche innocua nube di passaggio
Un cielo azzurro, con qualche innocua nube di passaggio

Dopo i nubifragi di martedì, che hanno portato accumuli localmente superiori ai 100 millimetri, nella notte tra giovedì e venerdì è arrivata una seconda fase instabile, di breve durata: le previsioni per il fine settimana annunciano un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche.

L’alta pressione ci regalerà un sabato e una domenica stabili e le temperature aumenteranno in tutta la provincia, ma senza eccessi. Sabato le massime potranno superare i 25-26°C, mentre domenica è lecito attendersi punte intorno ai 28°C.

Le medie del periodo

Secondo i dati di Ghedi, relativi al trentennio che va dal 1991 al 2020, la media della prima decade di giugno va dai +15,8°C di minima ai +26,8°C di massima. Se invece tornassimo al periodo compreso fra il 1961 e il 1990, la media di inizio giugno andrebbe dai +13,8°C di minima ai +24,4°C di massima: un altro mondo rispetto alle precoci ondate di caldo che hanno caratterizzato gli ultimi anni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Passione Meteometeoprevisioniweekendsolealta pressionecaldotemperature

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
La prima pagina del GdB come ricordo di una data speciale, da conservare o regalareLa prima pagina del GdB come ricordo di una data speciale, da conservare o regalare

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi.

SCOPRI DI PIÙ
Tendenze, algoritmi e cultura digitale: «Trend or Trash» con il GdBTendenze, algoritmi e cultura digitale: «Trend or Trash» con il GdB

Un libro che riflette su trend, contenuti virali e consumo culturale nell’era degli algoritmi.

SCOPRI DI PIÙ
GdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperteGdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperte

Novità 2026: due percorsi «Family» 5 km e «Ten» 10km

SCOPRI DI PIÙ