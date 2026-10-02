Previsioni meteo: il primo weekend di ottobre sarà stabile e mite

Ottobre, mese autunnale per eccellenza, inizierà con un fine settimana più caldo della media, a causa di un onnipresente anticiclone. Nulla di nuovo, dato che ci siamo appena lasciati alle spalle un settembre tutt’altro che fresco.
Le temperature, secondo le previsioni per i prossimi giorni, continueranno a superare la media del periodo, che durante la prima decade di ottobre va dai +12°C di minima ai +21°C di massima.
Pomeriggi caldi
Di certo non si ripeteranno i picchi superiori ai 30°C registrati nel mese di ottobre di tre anni fa, ma in pianura ci attendono pomeriggi dal sapore poco autunnale, con punte vicine ai 25-26°C, e al mattino i termometri faranno molta fatica a scendere sotto i 14-15°C, valori decisamente miti per il periodo.
Anche per quanto riguarda le condizioni atmosferiche, poco o nulla da segnalare: qualche innocua nube di passaggio si alternerà ad ampie schiarite e i pluviometri rimarranno a riposo, a conferma di un autunno che per il momento sta facendo fatica ad entrare nel vivo.