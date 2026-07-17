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Previsioni meteo: il caldo anomalo ha i giorni contati

Il weekend sarà ancora difficile ma la tendenza per la prossima settimana propone un calo termico, favorito dall’ingresso di correnti fresche
Riccardo Paroni
Cartina con concentrazioni di calore - Foto www.wetterzentrale.de
Cartina con concentrazioni di calore - Foto www.wetterzentrale.de

Il conto alla rovescia è iniziato: dopo il terzo mese di giugno più caldo di sempre e una prima metà di luglio accompagnata da temperature eccezionalmente elevate, sta per iniziare una parentesi estiva molto più vivibile. Secondo i dati di Ghedi, la prima metà dell’estate meteorologica ha conquistato addirittura il primo posto nella classifica delle più calde di tutta la serie storica: la temperatura media del periodo compreso fra il 1° giugno e il 15 luglio ha superato di ben mezzo grado il precedente record, che risaliva all’anno scorso.

Ora, secondo i modelli matematici, si intravedono spiragli di normalità: la tendenza per la prossima settimana propone infatti un calo termico, favorito dall’ingresso di correnti fresche. Ancora qualche giorno di pazienza, e potremo finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Fine settimana di sole

Nell’attesa, vivremo un fine settimana decisamente caldo: le previsioni per sabato annunciano massime vicine ai 34-35°C, mentre domenica non dovremmo superare i 32°C. Salvo sorprese, il tempo sarà stabile, eccezion fatta per la notte fra sabato e domenica, quando rovesci e temporali potranno movimentare l’atmosfera in varie zone della nostra provincia. Come spesso accade, è impossibile localizzare con precisione gli episodi instabili, che tuttavia dovrebbero essere di breve durata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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